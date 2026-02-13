|
13. februára 2026
Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov, podporí aj Ponitriansku cyklomagistrálu
Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov. Podporí školy, cesty aj cyklotrasy. ...
Zdieľať
13.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov. Podporí školy, cesty aj cyklotrasy. Najvyššie investície presahujú tri milióny eur. Podporu získala cyklocesta Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže vo výške 3,2 milióna eur aj druhá etapa Ponitrianskej cyklomagistrály v úseku Nesvady – Martovce za 3,4 milióna eur.
"Je skvelé, že podporu získali nielen veľké investície, ako sú cyklomagistrály či cyklotrasy, ale aj menšie, no veľmi praktické projekty - napríklad modernizácia miestnej komunikácie vo Vranove nad Topľou za takmer 765-tisíc eur," uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
V Bratislave, v mestskej časti Jarovce, pôjde 880-tisíc eur na prístavbu Základnej školy Trnková. Projekt zahŕňa výstavbu chýbajúcej telocvične, jedálne a kuchyne. V Dunajskej Strede podporí ministerstvo rekonštrukciu školských dielní na Spojenej škole Gyulu Szabóa sumou 194-tisíc eur.
Cyklocesta Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže prepojí obce Šajdíkove Humence, Borský Mikuláš, Štefanov a mesto Šaštín-Stráže. Trasa sa napojí na existujúcu cyklotrasu smerom na Senicu a zlepší regionálne prepojenie.
V Nitrianskom kraji poputuje 3,4 milióna eur na druhú etapu Ponitrianskej cyklomagistrály v úseku Nesvady – Martovce. Projekt má prispieť k vytvoreniu ucelenej siete cyklotrás, podporiť každodennú dochádzku za prácou, vzdelaním a službami a zároveň znížiť environmentálnu záťaž.
Vo Vranove nad Topľou dostala zelenú modernizácia miestnej komunikácie na ulici Dlhá za 763-tisíc eur. Súčasťou projektu je aj prebudovanie križovatky na okružnú, čo má zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť plynulosť dopravy.
V obci Kečkovce v Prešovskom kraji pôjde 217-tisíc eur na rekonštrukciu mosta v havarijnom stave a výstavbu chodníka popri ceste tretej triedy. Investícia 561-tisíc eur smeruje aj do rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňava. Modernizácia komunikácií a chodníkov na hlavnom ťahu do historického centra má prispieť k vyššej bezpečnosti a kvalite verejného priestoru v najfrekventovanejšej časti mesta.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov, podporí aj Ponitriansku cyklomagistrálu © SITA Všetky práva vyhradené.
