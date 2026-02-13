Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

13. februára 2026

Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov, podporí aj Ponitriansku cyklomagistrálu


Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov. Podporí školy, cesty aj cyklotrasy. ...



Zdieľať
67dbfd4fbfedb284811510 scaled e1754060462944 676x467 13.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov. Podporí školy, cesty aj cyklotrasy. Najvyššie investície presahujú tri milióny eur. Podporu získala cyklocesta Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže vo výške 3,2 milióna eur aj druhá etapa Ponitrianskej cyklomagistrály v úseku Nesvady – Martovce za 3,4 milióna eur.


"Je skvelé, že podporu získali nielen veľké investície, ako sú cyklomagistrály či cyklotrasy, ale aj menšie, no veľmi praktické projekty - napríklad modernizácia miestnej komunikácie vo Vranove nad Topľou za takmer 765-tisíc eur," uviedol minister investícií Samuel Migaľ.

Prístavba základnej školy


V Bratislave, v mestskej časti Jarovce, pôjde 880-tisíc eur na prístavbu Základnej školy Trnková. Projekt zahŕňa výstavbu chýbajúcej telocvične, jedálne a kuchyne. V Dunajskej Strede podporí ministerstvo rekonštrukciu školských dielní na Spojenej škole Gyulu Szabóa sumou 194-tisíc eur.

Cyklocesta Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže prepojí obce Šajdíkove Humence, Borský Mikuláš, Štefanov a mesto Šaštín-Stráže. Trasa sa napojí na existujúcu cyklotrasu smerom na Senicu a zlepší regionálne prepojenie.

V Nitrianskom kraji poputuje 3,4 milióna eur na druhú etapu Ponitrianskej cyklomagistrály v úseku Nesvady – Martovce. Projekt má prispieť k vytvoreniu ucelenej siete cyklotrás, podporiť každodennú dochádzku za prácou, vzdelaním a službami a zároveň znížiť environmentálnu záťaž.

Modernizácia miestnej komunikácie


Vo Vranove nad Topľou dostala zelenú modernizácia miestnej komunikácie na ulici Dlhá za 763-tisíc eur. Súčasťou projektu je aj prebudovanie križovatky na okružnú, čo má zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť plynulosť dopravy.

V obci Kečkovce v Prešovskom kraji pôjde 217-tisíc eur na rekonštrukciu mosta v havarijnom stave a výstavbu chodníka popri ceste tretej triedy. Investícia 561-tisíc eur smeruje aj do rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňava. Modernizácia komunikácií a chodníkov na hlavnom ťahu do historického centra má prispieť k vyššej bezpečnosti a kvalite verejného priestoru v najfrekventovanejšej časti mesta.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov, podporí aj Ponitriansku cyklomagistrálu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Lajčákovu komunikáciu s Epsteinom vnímajú negatívne dve tretiny Slovákov, medzi nimi aj voliči vládnej koalície
