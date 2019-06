Lalkovič mieri z Olomouca do Ostravy, Látal vraj o neho nemal záujem

Na archívnej snímke vpravo Milan Lalkovič. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Olomouc 4. júna (TASR) - Slovenský futbalista Milan Lalkovič nebude v nadchádzajúcej sezóne obliekať dres SK Sigma Olomouc. Podľa informácií MF Dnes s ním vedenie českého klubu nepredĺži zmluvu. Dvadsaťšesťročný krídelník má namierené do konkurenčného Baníka Ostrava.Lalkovič prišiel do Olomouca vlani v lete, v 15 zápasoch v najvyššej českej súťaži strelil jeden gól. Príležitosť pod novým trénerom Radoslavom Látalom už na Hanej nedostane.uviedol pre MF Dnes športový manažér Sigmy Ladislav Minář. Lalkovič v minulosti hral aj za MFK Košice, Chelsea, Den Haag, Guimaraes, Walsall, Mladú Boleslav, Barnsley, Portsmouth či Ross County.Druhý slovenský legionár v Sigme - obranca Juraj Chvátal by mal v mužstve zostať.