Sabbatini sa kvalifikoval na US Open

Slovenský golfista Rory Sabbatini.

Pebble Beach 4. júna (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini sa kvalifikoval na nadchádzajúci US Open (13.-16. júna). Organizátori tretieho major turnaja sezóny na svojom webe potvrdili, že mu udelili miestenku.Sabbatini si v pondelok prevzal účastnícku kartu od organizátorov 119. ročníka US Open.napísal Sabbatinimu v pozvánke prezident Golfovej asociácie USA Mark Newell. Miestenku získal slovenský reprezentant cez tzv. sekčnú kvalifikáciu. Jeho štart potvrdila na svojom facebookovom konte aj Slovenská golfová asociácia (SKGA).Rodák z juhoafrického Durbanu, ktorý získal slovenské občianstvo vlani v decembri, sa po 27. priečke na podujatí Memorial Tournament v Ohiu posunul vo fedexcupovom rebríčku už na 54. pozíciu. US Open 2019 sa uskutoční od štvrtka 13. júna na ihrisku Pebble Beach Golf Links v kalifornskom Pebble Beach. Pre Sabbatiniho to bude prvý major turnaj sezóny, keďže na aprílovom Masters a májovom PGA Championship neštartoval.