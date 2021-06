Lama SK získala 48-mesačnú zmluvu na stráženie Slovenskej pošty, ale najprv bola vylúčená z verejnej súťaže

aktualizované 23. júna, 16:18



Etický a morálny rozmer súťaže

Lama SK bola najprv vylúčená

Smer-SD hovorí o štátnej korupcii

Voči tvrdeniu Fica sa ohradzujú

23.6.2021 (Webnoviny.sk) -Víťazstvo spoločnosti Lama SK vo verejnej súťaži o 48 mesačnú zmluvu na výkon strážnej služby pre Slovenskú poštu v hodnote viac ako 9,5 milióna eur bolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.Vyhlásil to v stredu minister dopravy Andrej Doležal v súvislosti s kritikou koaličných aj opozičných politikov, že verejnú súťaž vyhrala práve firma spájaná so známou kauzou Kajúcnik a trestne stíhaným Ľudovítom Makóom. Ako zdôraznil šéf rezortu dopravy, nie sú zákonné možnosti na zrušenie víťazstva akejkoľvek firmy len pre etické či morálne dôvody.Andrej Doležal si uvedomuje morálny aj etický rozmer súťaže v súvislosti s údajnou angažovanosťou Ľudovíta Makóa v Lama SK, ale odmieta, že by bolo verejné obstarávanie ohýbané tak, aby nejaká konkrétna firma nevyhrala.„V takom prípade by sme totiž boli takí istí, ak ešte nie horší, ako tí pred nami, ktorí za vlády R oberta Fica krivili verejné obstarávanie len preto, aby niekto vyhral," dodal minister Doležal.Podľa ministra dopravy spoločnosť Lama SK ako úspešný uchádzač bola najprv vylúčená z verejnej súťaže, lebo nebola zapísaná do Registra partnerov verejného sektora. Následne sa dostala celá záležitosť pred Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Keďže počas rozhodovania o námietkach úradom sa Lama SK zapísala do Registra partnerov verejného sektora, splnila zákonné náležitosti podmieňujúce podpísanie zmluvného vzťahu s poštou. Podľa Andreja Doležala po opätovnom posúdení výsledkov verejnej súťaže znova vyšla spomínaná firma ako najúspešnejšia.Ako podotkol minister Doležal, v súčasnosti etika, morálka či bezúhonnosť nie sú parametrami, ktoré by ovplyvňovali verejné obstarávanie. Je však pripravený diskutovať o príprave takej legislatívy, kde tieto princípy budú zakomponované do zákona o verejnom obstarávaní.„Za súčasných podmienok však nie je možné vylúčiť zo súťaže spoločnosť len preto, že to niekto chce, alebo je na to spoločenská objednávka," zdôraznil Andrej Doležal s tým, že musia postupovať výlučne v medziach zákona.Slovenskú poštu bude strážiť spoločnosť Lama SK, ktorá vyhrala výberové konanie vo všetkých troch regiónoch. Počas 48 mesiacov môže pošta za stráženie zaplatiť viac ako 9,5 milióna eur bez DPH. Firma Lama SK ponúkla najnižšiu cenu, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.Pošta uzatvorila rámcové dohody na výkon strážnej služby pre oblasť Západ s limitom rámcovej dohody takmer 4,8 milióna eur bez DPH, pre oblasť Stred vo výške viac ako 2,8 milióna eur bez DPH a pre oblasť Východ vo výške viac ako 1,9 milióna eur bez DPH.Strana Smer-SD označila uzavretie rámcovej dohody medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK za štátnu korupciu. Ako uviedol líder strany Robert Fico, predmetná firma je úzko prepojená na Ľudovíta Makóa, ktorý je podozrivý z trestnej činnosti a zároveň figuruje vo viacerých známych kauzách ako Kajúcnik.„Udavač Makó, aby si zachránil vlastnú kožu, porozprával všeličo a dostal veľa ľudí do väzby. Veľa ľudí je vďaka jeho exkluzívnym výpovediam obvinených zo závažnej trestnej činnosti," pripomenul Robert Fico.Spoločnosť Lama SK sa ohradzuje voči spochybňovaniu kompetentnosti a odbornosti potrebnej na poskytovanie služieb pre štandardne a zákonne zazmluvnených odberateľov firmy zo strany predsedu Smer-SD.Vzniknutú situáciu bude Lama SK riešiť právnou cestou. Informoval o tom konateľ spoločnosti Boris Reken, podľa ktorého o víťazovi súťaže rozhodovala najnižšia cena poskytnutá v rámci elektronickej aukcie. Výhrady k zápisu firmy do registra považuje za neopodstatnené a účelové, lebo časový sklz bol spôsobený COVID situáciou na registrovom súde.Podľa konateľa firmy Lama SK Borisa Rekena zákonnosť celého postupu verejného obstarávania potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Zároveň pripomenul, že vlastnícka štruktúra jeho spoločnosti je zverejnená, pričom už niekoľkokrát v minulosti preukázali, že Ľudovít Makó nie je jej súčasťou a nemá na činnosti a procesy firmy Lama SK žiadny vplyv.„Osobné vzťahy našich zamestnancov sú ich súkromnou záležitosťou a nie sú dôvodom na ich profesijnú diskrimináciu," zdôraznil Boris Reken.