Lambrechtovú nahradí Pistorius, podľa Scholza je tým správnym človekom, do funkcie sa však musí rýchlo vžiť

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vymenuje za nového ministra obrany regionálneho predstaviteľa jeho Sociálnodemokratickej strany. Boris Pistorius, ktorý je od roku 2013 ministrom vnútra v Dolnom Sasku, na poste nahradí Christine Lambrechtovú . Kritizovaná ministerka predložila svoju rezignáciu v pondelok.Vo štvrtok by mal Pistorius prevziať menovacie osvedčenie od nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a zložiť v parlamente prísahu, uviedol hovorca vlády Steffen Hebestreit.„Pistorius je mimoriadne skúsený politik, ktorý má administratívne skúsenosti, roky sa venuje bezpečnostnej politike a so svojimi kompetenciami, asertivitou a veľkým srdcom je presne tým správnym človekom, ktorý prevedie Bundeswehr cez túto zmenu éry,“ vyjadril sa Scholz o novom ministrovi.Šesťdesiatdvaročný Pistorius po Lambrechtovej prevezme projekt modernizácie nemeckých ozbrojených síl a bude dohliadať na rozšírenie dodávok zbraní pre Ukrajinu. Do svojej funkcie sa bude musieť pritom vžiť rýchlo.Tento týždeň totiž pricestuje do Berlína americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý bude neskôr hostiť stretnutie so spojencami na leteckej základni Ramstein v západnom Nemecku. V nedeľu zase budú vlády Nemecka a Francúzska viesť bilaterálne rokovania, ktoré zahŕňajú stretnutie spoločnej bezpečnostnej rady.