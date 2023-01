Odmena za účasť na voľbách? Anketa OĽaNO rozhodla, Matovič ju chce zaviesť vo výške 10 percent z poplatkov štátu

Rozhodla o tom anketa

Návrhom chcú dosiahnuť viacero cieľov

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce zaviesť odmenu za účasť na parlamentných voľbách vo výške desiatich percent zo všetkých poplatkov štátu.Počíta s tým návrh, ktorý predkladajú do parlamentu poslanci OĽaNO, vrátane šéfa hnutia Igora Matoviča „Uvedené opatrenie bolo súčasťou ankety hnutia OĽANO „rozhodni.to“, v rámci ktorej sa 78 percent zúčastnených obyvateľov vyjadrilo, že podporuje myšlienku odmeňovania účasti na voľbách,“ zdôvodnili predkladatelia.Zľava by sa týkala len fyzických osôb - nepodnikateľov. Podľa návrhu má okrsková volebná komisia voličovi na požiadanie vydať potvrdenie o účasti na parlamentných voľbách na ceninovom papieri obsahujúcom bezpečnostné prvky. Volič si zľavu uplatní pri rôznych správnych poplatkoch priamo v klientskom centre, na príslušnom úrade alebo elektronicky.Návrh chce ďalejvo voľbách do parlamentu a vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch percent na jedno percento, legislatívne upraviť prezidentské voľby poštou a zabezpečiť distribúciu zoznamu kandidátov aj vo voľbách do orgánov samosprávy do domácností.Pri regionálnom referende poslanci navrhujúpod petíciu na 10 percent a znížiť kvórum na 25 percent. V prípade miestneho referenda v mestách Bratislava a Košice chcú znížiť počet potrebných podpisov pod petíciu na 20 percent a znížiť kvórum na 25 percent.Zároveň chcú zrušiť, ktoré nevedú platobné účty spotrebiteľom a znížiť požadovanú hranicu získaných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy pre aktívnu žalobnú legitimáciu neúspešného kandidáta pre napadnutie platnosti a ústavnosti volieb.