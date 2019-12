Lamová aj napriek upokojeniu situácie odmieta demonštrantom ústupky

Na snímke správkyňa Hongkongu Carrie Lamová počas tlačovej konferencie 4. októbra 2019. Lamová oznamuje, že od 5. októbra začína platiť zákaz nosenia tvárových masiek počas demonštrácií, ktoré v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny prebiehajú od konca marca. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 10. decembra (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová odmietla v utorok pred cestou do Pekingu ďalšie ústupky hongkonskému prodemokratickému hnutiu - a to aj napriek jeho drvivému víťazstvu v novembrových komunálnych voľbách a nedávnemu pokojnému masovému pochodu. Informovala o tom agentúra AFP.V rámci neobvyklej prestávky od násilných zrážok s bezpečnostnými zložkami uskutočnilo v nedeľu približne 800.000 hongkonských demonštrantov pokojný pochod ulicami mesta, počas ktorého vyzývali vládu, aby reagovala na ich päť hlavných požiadaviek.Na zozname podmienok demonštrantov sú okrem iného aj nezávislé vyšetrovanie postupu polície počas protestov, amnestia pre zatknutých demonštrantov a plne slobodné voľby.Ako pripomína AFP, ukončenie násilností stanovila miestna Pekingu naklonená vláda ako predpoklad akéhokoľvek zmysluplného dialógu s prodemokratickým hnutím. Na utorkovej tlačovej konferencii však Lamová odmietla ďalšie ústupky než už uskutočnené stiahnutie sporného návrhu zákona, ktorý by umožnilo vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny." uviedla Lamová.Správkyňa v tejto súvislosti argumentovala tým, že udelenie amnestie 6000 zadržaným demonštrantom, z ktorých až 40 percent tvoria študenti, by bolo narušením vlády zákona.," zdôraznila Lamová s tým, že počas svojej pravidelnej návštevy Pekingu, na ktorú vycestuje v sobotu, podá čínskej vláde "úplnú správu" o situácii v Hongkongu.Hongkong, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, zažíva protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".