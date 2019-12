Najväčší dopyt je v posledných rokoch po operátoroch výroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Trh práce sa za od vzniku samostatného Slovenska výrazne zmenil, a za ďalších 10 rokov už bude úplne k nepoznaniu. Profesie, ktoré na prelome 80. a 90. rokov patrili k perspektívnym, už dnes často ani neexistujú. A tie, ktoré sú v ponuke pracovných serverov v súčasnosti, už nemusia byť pre každého zrozumiteľné. Niektoré veci sa však nemenia, napríklad to, že najväčšiu prestíž má v spoločnosti naďalej doktor, zdravotná sestra a učitelia.Podľa dát zo Štatistického úradu SR a Eurostatu sa pracovný trh na Slovensku za posledných viac než 10 rokov výrazne zmenil. Mení sa vzdelanosť obyvateľstva, pomer medzi jednotlivými sektormi aj kvalifikácia zamestnancov. Primárny sektor (poľnohospodárstvo) poklesol za posledných desať rokov o viac než tretinu. Ľudia sa z poľnohospodárstva postupne presunuli do sektoru výroby a služieb. Vo výrobe a službách je zamestnaných najviac Slovákov, čo vychádza aj z dlhoročnej tradície a dobrého zázemia priemyslu. Za posledných desať rokov navyše na trhu pribudlo špecialistov, no, naopak, technické a remeselné pozície sa stali pre Slovákov menej atraktívne.Počet ľudí so základným vzdelaním za 20 rokov klesol asi o polovicu, nárast zaznamenalo predovšetkým dosiahnutie stredoškolského vzdelania s maturitou a aj vysokoškolské vzdelanie. Napriek tomu však vzdelávací systém na Slovensku nedostatočne reflektuje zmeny na trhu práce a vysokoškolskí absolventi majú často iba malú alebo žiadnu skúsenosť s praxou. Ešte komplikovanejšia situácia je v oblasti celoživotného vzdelávania.tvrdí generálny riaditeľ Manuvie Peter Dosedla.Trh práce sa dnes podľa neho už konštantne mení. Rovnako, ako sa dramaticky skracujú cykly zmien v technológiách a priemysle, tak aj pracovné pozície rýchlo vznikajú a zanikajú. Zatiaľ, čo ešte v 90. a nultých rokoch definovali trh práce v podstate tri základné okruhy – poľnohospodárstvo, priemysel a služby s pridanou hodnotou, dnes by sa mohli pracovné pozície rozdeliť na zanikajúce, existujúce a novovznikajúce.Mení sa tiež to, ako sa niektoré pozície nazývajú a ako sú pre uchádzača atraktívne. Napríklad lekár bol v roku 2018 na Slovensku najviac váženým povolaním. Nasledovali ho povolania hasič, vedec, učiteľ a poľnohospodár." popisuje svoje skúsenosti Dosedla.Za poslednú dekádu medzi zamestnancami výrazne pribudlo špecialistov, avšak je nedostatok remeselníkov, prípadne tiež pomocnej kvalifikovanej sily. Slovenský pracovný trh je možné zasýtiť zamestnávaním zahraničných pracovníkov, ktorí majú potrebné skúsenosti a hlavne chuť pracovať. Podľa odborníka pracovný trh bol vždy v pohybe, len sa nehýbal tak rýchlo ako posledné desaťročie. Spoločnosť Manuvia, ktorá poskytuje personálny lízing, eviduje každý mesiac dopyt stoviek pracovných miest. Najväčší záujem je o operátorov výroby, obsluhu CNC, obsluhu VZV či kontrolu kvality. Pozície, ktorých názvy u verejnosti vzbudzujú neisté predstavy." uzatvára Dosedla.