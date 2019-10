Lampard má ťažké srdce na Deschampsa, škrie ho zranenie Kanteho

Tréner Chelsea Frank Lampard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. novembra (TASR) - Kouč futbalistov FC Chelsea Frank Lampard má ťažké srdce na trénera francúzskej reprezentácie Didiera Deschampsa kvôli N'Golovi Kantemu. Jeden z kľúčových hráčov "The Blues" utrpel na tréningu pred zápasom kvalifikácie ME 2020 na pôde Islandu zranenie slabín. Do Londýna sa však defenzívny stredopoliar vrátil až po skončení duelu proti Turecku a v sobotu bude chýbať Chelsea v súboji anglickej Premier League s Newcastlom United.citovala agentúra AFP slová rozhorčeného Lamparda.