Buček sa napokon vrátil do Nitry, podpísal zmluvu do konca sezóny

Na archívnej snímke radosť Samuela Bučeka v nitrianskom drese. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nitra 18. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček sa dohodol na zmluve s tipsportligovým HK Nitra. Návratom do materského klubu zavŕšil hektické dni, keď najskôr ukončil pôsobenie vo fínskom Koo Koo Kouvola, následne sa dohodol s českým Zlínom, no po odvolaní trénera Antonína Stavjaňa napokon nezamieril k českému extraligistovi. Nitriansky klub informoval o staronovej posile na oficiálnej stránke.Buček patril v sezóne 2018/19 k oporám nitrianskeho tímu. V 71 zápasoch dosiahol bilanciu 39 gólov, 26 asistencií a so 65 bodmi bol 6. najproduktívnejší hráč Tipsport ligy. S Nitrou sa prebojoval do finále, v ktorom "corgoni" nestačili na Banskú Bystricu. Buček dostal za výkony vo vyraďovacej časti ocenenie pre najužitočnejšieho hráča play off.V sezóne 2018/2019 si viackrát vybojoval aj reprezentačné pozvánky a dlho bojoval o účasť na MS. Pred sezónou 2019/2020 sa zúčastnil kempu v klube Detroit Red Wings a po krátkom pôsobení vo Fínsku sa vrátil do Nitry. S vedením klubu podpísal zmluvu do konca sezóny.uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.