Lampard sa vrátil do Chelsea ako tréner, dohodol sa na 3-ročnej zmluve

Frank Lampard, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. júla (TASR) - Novým trénerom anglického futbalového klubu Chelsea Londýn sa stal jeho bývalý dlhoročný hráč Frank Lampard. Vo štvrtok podpísal s účastníkom Premier League trojročnú zmluvu, informovala agentúra AP.Štyridsaťjedenročný Lampard naposledy viedol druholigový Derby County. S klubom hral play off o postup do Premier League, ale jeho tím napokon v boji o najvyššiu súťaž nestačil na Aston Villu. Po odchode Maurizia Sarriho z lavičky Chelsea dostal Lampard ponuku od "The Blues" a Derby mu v odchode nebránilo.Lampard hral za Chelsea v rokoch 2001 - 2014 a patrí k ikonám klubu zo Stamford Bridge. Bývalý anglický reprezentačný stredopoliar je doteraz klubový rekordér v počte strelených gólov (211). Trikrát vyhral titul v Premier League, raz Ligu majstrov aj Európsku ligu. Posledným bývalým hráčom Chelsea, ktorý neskôr tento klub viedol ako tréner, bol Roberto di Matteo. Talian v roku 2012 aj s Lampardom v tíme vyhral Ligu majstrov aj FA Cup, ale vo funkcii vydržal len osem mesiacov.