Lana Del Rey koncert v Tel Avive nezruší, jej rozhodnutie nie je politickým stanoviskom

Hudba má spájať

Podobná reakcia speváka Radiohead

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Lana Del Rey sa rozhodla nepodľahnúť výzvam, aby zrušila svoje plánované septembrové vystúpenie na festivale Meteor v izraelskom Tel Avive.Speváčku k zrušeniu vystúpenia vyzývali jej kolegovia z hudobnej branže, ktorí pravidelne tlačia na muzikantov so zverejnenými vystúpeniami v Izraeli a presviedčajú ich, aby svoje koncerty v tejto krajine zrušili."Som presvedčená, že hudba je univerzálna a mala by nás spájať," odôvodnila Lana Del rey svoje rozhodnutie. Podobne ako ona sa v minulosti rozhodli nepodľahnúť tlaku protiizraelských lobistov aj Radiohead či Nick Cave, naopak, svoj plánovaný koncert v Izraeli nedávno zrušila novozélandská speváčka Lorde."Vystúpenie v Tel Avive nie je politickým stanoviskom a nedá sa považovať za súhlas s politikou tej krajiny. Podobne ako akékoľvek vystúpenie tu v Kalifornii neznamená, že moje názory sú v zhode s našou aktuálnou vládou a jej často neľudskými činmi," napísala v pondelok Lana Del Rey na Twitter.Za kampaňou, ktorá má umelcov presvedčiť, aby nevystupovali v Izraeli, kým nezmení svoju politiku voči Palestínčanom, stojí najmä hnutie Bojkot, odopieranie a sankcie (BDS). K aktívnym členom tohto hnutia patria okrem iných napríklad zakladateľ Pink Floyd Roger Waters, spevák Elvis Costello či Thurston Moore, známy najmä z pôsobenia v kapele Sonic Youth.Podobne ako Lana Del Rey argumentoval v tejto súvislosti minulý rok aj spevák Radiohead Thom Yorke. "To, že vystúpime v nejakej krajine, ešte neznamená, že podporujeme jej vládu. Nepodporujeme (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua o nič viac ako Trumpa. Ale v Amerike vystupujeme tiež," povedal Yorke.Spevák Radiohead pritom pripustil, že v hnutí BDS je viacero ľudí, ktorých si váži a má ich rád, ale táto ich aktivita sa mu vôbec nepáči. "Pristupujú k nám tak, ako keby sme boli natoľko retardovaní, že nevieme rozhodovať sami za seba," povedal Yorke na adresu hnutia.