Lanovka na Geravy oslávila prvý rok obnovenej prevádzky

14.8.2024 (SITA.sk) -Ikonická lanová dráha Dedinky – Geravy má za sebou práve jeden rok obnovenej prevádzky. Jeho výsledky predčia pôvodné očakávania a všetci zainteresovaní vyjadrujú svoju spokojnosť nad tým, ako verejnosť na ponuku tohto unikátneho zážitku v národnom parku Slovenský raj zareagovala.povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a tiež doplnil, žeuzavrel predseda KSK.Po veľkom úspechu v minulom roku, mala lanovka skvelý nástup aj do novej sezóny 2024. Čísla návštevnosti potvrdzujú, že už mesiac máj je pre záujemcov o tento zážitok veľmi atraktívny. V skrátenej sezóne 2023, ktorá trvala od augusta do októbra, previezla lanovka 13 tisíc pasažierov. V aktuálnom roku bol tento počet prekonaný už v júli.Milan Červenka, starosta obce Dedinky, ktorá je prevádzkovateľom zrekonštruovanej lanovky, hovorí, že tento rok očakávajú celkový počet prepravených pasažierov nad úrovňou 25 tisíc:Oživená lanovka tak už dnes plní aj dôležitú stimulujúcu úlohu pri rozvoji cestovného ruchu nielen v obci Dedinky, ale aj v širšom území na južnej strane Slovenského raja. Zvýšený dopyt po službách nevyhnutne povedie aj k ich skvalitneniu a to sú ciele, ktoré si partneri, zainteresovaní v projekte obnovy, na začiatku stanovili. Výkonná riaditeľka organizácie destinačného manažmentu Košice Región Turizmus (KRT), Lenka Vargová Jurková, hovorí, že kvalita v cestovnom ruchu rastie s nárokmi návštevníkov:Lanovka na Geravy je už od svojho vzniku dobre známa aj pre výnimočnosť technického riešenia. Jej strojovňa sa nachádza vo vrcholovej stanici a profil trasy je nezvyčajne členitý. Najúchvatnejším je výhľad, ktorý sa cestujúcemu otvorí pri dosiahnutí prvého horského hrebeňa na trase. Táto panoráma je asi najfotografovanejším výhľadom na vodnú nádrž Palcmanská Maša vôbec.dodáva výkonná riaditeľka KRT.Tohtoročná prevádzková sezóna lanovky potrvá do konca októbra a to denne od 9. do 17. hodiny. Viac informácií na www.lanovkanageravy.sk Informačný servis