Prešov a Bardejov spoznajú ľudia počas zážitkových prehliadok

To najlepšie z historického Prešova

Kúzlo Bardejova a jeho okolia

14.8.2024 (SITA.sk) -Vďaka miestnym skúseným sprievodcom si ľudia z prehliadok odnesú skutočne intenzívny zážitok"Náš skúsený tím návštevníkov zoberie na kuriózne miesta, dozvedia sa o mnohých zaujímavostiach a spoznajú lokálne produkty," hovorí Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. Prehliadky majú vymedzený počet účastníkov, vďaka čomu môžu aktívne komunikovať so sprievodcami a užiť si osobnejší zážitok. Vstupenky na prehliadky sú dostupné na stránke www.severovychod.sk vo vybraných termínoch alebo je možné zaslať dopyt na individuálne zvolený termín.V Prešove je pripravená, ktorá predstavuje miesta. Prehliadka trvá približne 1,5 hodiny. "Turisti spoznajú nielen dominanty historického centra, ale aj miesta späté s najslávnejšími rodákmi Prešova, najstaršiu školu, najstarší hostinec alebo najskvostnejšiu fasádu jedného z palácov. Zavedieme ich aj k najnenápadnejšej pamiatke za hradbami mesta, v ktorej kedysi bolo pozoruhodné zariadenie machina hydraulika či do kostola s najväčšou zbierkou relikvií," predstavila časť programu sprievodkyňa Andrea Sivaničová. Sprevádzaniu po Prešove sa venuje vyše 15 rokov.Historické jadro Bardejova je od r. 2000 zapísané v UNESCO. Jeho atraktivitami sprevádza počas zážitkovej prehliadkydlhoročná sprievodkyňa Mária Raabová. Táto prehliadka jea zahŕňa aj návštevuObe mestá môžu návštevníci spoznávať aj počas už tradičných tematických prehliadok. V Prešove je to Objavovanie Prešova (druhá nedeľa v mesiaci). V Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch sú to najmä tematické prehliadky Pišinger o piatej. Turisti môžu využívať aj služby miestnych sprievodcov, napr. cez turistické informačné centrá v daných mestách.ktoré pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, pokračujú aj mimo letnej sezóny. Sú, ktoré vytvorili KOCR Severovýchod Slovenska a spolupracovníci v regiónoch Prešovského samosprávneho kraja. K ďalším zážitkom patrí napríklads remeselníčkou vo svidníckom skanzene. Celú ponuku a voľné termíny nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk Informačný servis