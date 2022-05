Lanovka na Kamzík oslavuje 50 rokov prevádzky, po rekonštrukcii začala sezónu

Rekonštrukcia a modernizácia bude pokračovať

Nová pokladňa či schodisko k bufetu

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Sedačková lanovka zo Železnej studničky na Kamzík v Bratislave začala svoju tohtoročnú sezónu. Ako informuje mestská časť Nové Mesto na sociálnej sieti, lanovka po dôležitých rekonštrukčných prácach na dolnej aj hornej stanici od dnešného dňa opäť premáva.Jej prevádzka bude vždy od štvrtka do nedele a počas štátnych sviatkov v čase od 10:00 do 18:00. Aktuálny cenník je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.Štart tohtoročnej sezóny lanovky z dôvodu nevyhnutných rekonštrukčných prác naplánovali až na začiatok mája. „Tento rok si ju návštevníci môžu vyskúšať počas štyroch mesiacov až do konca augusta," konštatuje mestská časť s tým, že od septembra budú pokračovať v jej postupnej rekonštrukcii a modernizácii. „Túto jeseň to bude vynovenie hornej stanice. Opraví sa strecha, vymaľuje sa celá stanica, ale dokončia sa aj ďalšie plánované práce na objekte," dodáva mestská časť.Ešte koncom minulého roka rekonštruovali dolnú stanicu – nanovo sa vybudovali prístupové cesty k nástupištiam, inštalovali nové zábradlie a urobili kompletnú hydroizoláciu nástupišťa. „Postavili sme novú pokladňu, betónové schodisko k bufetu, vymenili sme elektroinštalácie. V dolnej stanici sme zbúrali staré prístupové a výstupové lávky, zaizolovali sme strechu,“ vymenúva zástupca prednostu miestneho úradu poverený vedením EKO-podniku VPS Daniel Hulín.Lanovka z Kamzíka na Kolibu tento rok oslavuje 50 rokov svojej prevádzky. Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. „Koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún (takmer 650-tisíc eur) hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún (viac ako 1 mil. eur). Lanovku opätovne uviedli do prevádzky 30. septembra 2005," uzavrela mestská časť.