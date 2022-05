VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Odplašia letné dni zmrznutých svätých?

S príchodom mája na Slovensko predsa len zavítali prvé letné dni. A vyzerá to tak, že ešte nepovedali posledné slovo. Teplejšie počasie, ktoré by malo pokračovať budúci týždeň, dokonca privrie pred nosom dvere aj trom zmrznutým svätým, jedine ich kolegyni Žofii sa možno podarí prekĺznuť.





„Oproti pôvodným predpokladom, že sa letných dní dočkáme až v druhej polovici mája, prišli nakoniec už počas tohto týždňa. Ako to už niekedy býva, príroda si robí, čo chce a nie, čo očakávame,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Celkom prvý tohtoročný letný deň na Slovensku bol v utorok 3. mája v Hurbanove, kde maximálna teplota vzduchu vystúpila na 25,3 stupňa Celzia.O deň neskôr, 4. mája namerali v Holiči teplotu vzduchu 25,2 stupňa a napokon vo štvrtok 5. mája bol letný deň v Hurbanove (25,1 °C) a v Žiharci (25 °C).„Na týchto letných teplotách má hlavný podiel skutočnosť, že v lokalitách na juhu Slovenska dostatočne dlho svietilo slnko. Až v neskorých popoludňajších a podvečerných hodinách sa začala vyvíjať búrková oblačnosť, ktorá na mnohých miestach priniesla prehánky a búrky. Mraky teda nebránili slnečnému svitu a atmosféra sa dostatočne prehriala. Ešte stále však nenastala presvedčivá advekcia teplého vzduchu, ktorá by spôsobila výrazné oteplenie,“ vysvetlil Pavel Faško.Relatívne chladnejší ráz počasia – v porovnaní s mimoriadne teplými jarnými obdobiami v nedávnej minulosti – potvrdzuje aj fakt, že až po 17 rokoch nastala situácia, keď sa prvý letný deň na Slovensku vyskytol až v máji a nie v apríli. Naposledy sa tak stalo v roku 2005, vtedy nastal letný deň na 1. mája.Už počas budúceho týždňa by sme sa však mali dočkať aj oteplenia. Dokonca takého presvedčivého a výrazného, aké tu už dávno nebolo.„Mal by sa prejaviť vplyv tlakovej výše, ktorá sa počas víkendu bude presúvať z Britských ostrovov na východ. Po jej zadnom okraji k nám začne prúdiť teplý vzduch a ten by mal podporiť rast teploty počas dňa – jej hodnota môže dosiahnuť až okolo 28 stupňov, prípadne sa priblížiť aj k hranici 30 stupňov Celzia, čo už predstavuje tropický deň,“ avizoval Pavel Faško.Ako však dodal, toto oteplenie bude prechodné a po ňom sa znovu mierne sa ochladí. Teda predbežne by sa mal udržať májový charakter počasia, v ktorom sa striedajú teplejšie a chladnejšie obdobia. Vďaka teplejšiemu počasiu by tento rok nemali zaúradovať ani zmrznutí svätí, Pankrác, Servác a Bonifác, ktorí oslavujú meniny 12., 13. a 14. mája.„Možno na Žofiu, ktorá nasleduje 15. mája, by sa mohli chladnejšie noci vrátiť, ale to je ešte príliš ďaleko,“ doplnil klimatológ Pavel Faško.

SOBOTA 7. 5. 2022

Veľká oblačnosť až zamračené a na viacerých miestach dážď. Ojedinele aj búrky.

Minimálna teplota: 12° až 6°C

Maximálna teplota: 14° až 20°C

S vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 8. 5. 2022

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky. Ojedinele aj búrky.

Minimálna teplota: 10° až 4°C

Maximálna teplota: 16° až 23°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 9. 5. 2022

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 9° až 3°C

Maximálna teplota: 13° až 20 °C

S vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 10. 5. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 8° až 1 °C

Maximálna teplota: 14° až 20°C

Z vietor 1 až 5 m/s



STREDA 11. 5. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 8° až 2 °C

Maximálna teplota: 17° až 25°C

JZ vietor 1 až 4 m/s



ŠTVRTOK 12. 5.2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 11° až 5 °C

Maximálna teplota: 20° až 26 °C

J vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 13. 5. 2022

Prehánky, búrky.

Minimálna teplota: 11° až 5 °C

Maximálna teplota: 20° až 28 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk