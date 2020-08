Lantoši dostal životnú šancu na NHL, Boston s ním podpísal nováčikovskú zmluvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - V apríli 2019 mal ešte zmluvu v HK Nitra a v auguste 2020 už má kontrakt s Bostonom Bruins v NHL. Slovenský hokejový reprezentant Róbert Lantoši podpísal s tímom kapitána Zdena Cháru nováčikovskú zmluvu na 750 000 USD na sezónu 2020/2021. Upozornil na to facebookový profil HK Nitra, potvrdil to aj portál capfriendly.com.Dvadsaťštyriročný krídelník Lantoši sa po vydarených MS 2019 v Košiciach odobral do zámoria, kde hral na farme Bostonu v AHL.Vo svojej prvej zámorskej sezóne v tíme Providence Bruins sa rýchlik na korčuliach nenechal zahanbiť a v 50 zápasoch nazbieral 31 bodov za 11 gólov a 20 asistencií. Bol šiesty najproduktívnejší hráč Providence. Jeho tím smeroval do play-off, ale sezónu napokon nedohrali pre pandémiu koronavírusu."Keď ukončíte sezónu ako jeden zo stabilných útočníkov v Providence, dostanete šancu posunúť sa vyššie. Jednoročný kontrakt dáva Lantošimu možnosť stať sa obmedzeným voľným agentom v roku 2021 a bude použiteľný v nasledujúcej sezóne," napísal portál prohockeyrumors.com.