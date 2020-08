Európska liga pozná program štvrťfinále, v osmičke najlepších je Škriniar či premožiteľ Slovana

Dvojnásobné zastúpenie z Anglicka

Sevilla na neutrálnom ihrisku vyradila AS Rím



EURÓPSKA LIGA 2019/2020



štvrťfinálový program



pondelok 10. augusta / od 21.00 h

Manchester United (Angl.) - FC Kodaň (Dán.), Kolín nad Rýnom

Inter Miláno (Tal.) - Bayer Leverkusen (Nem.), Düsseldorf



utorok 11. augusta / 21.00 h

Šachtar Doneck (Ukr.) - FC Bazilej (Švaj.), Gelsenkirchen

Wolverhampton Wanderers (Angl.) - FC Sevilla (Šp.), Duisburg



Manchester United (Angl.) - FC Kodaň (Dán.), Kolín nad Rýnom
Inter Miláno (Tal.) - Bayer Leverkusen (Nem.), Düsseldorf
Šachtar Doneck (Ukr.) - FC Bazilej (Švaj.), Gelsenkirchen
Wolverhampton Wanderers (Angl.) - FC Sevilla (Šp.), Duisburg

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Päťnásobný šampión FC Sevilla ani víťaz spred troch rokov Manchester United nechýbajú vo štvrťfinále Európskej ligy 2019/2020. V hre zostal aj šampión z roku 2009 Šachtar Doneck Štvrťfinálové dvojice budúcotýždňového finálového turnaja v nemeckých mestách Kolín nad Rýnom, Düsseldorf, Gelsenkirchen a Duisburg tvoria: Manchester United - FC Kodaň Bayer Leverkusen , Šachtar Doneck - FC Bazilej Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla. Jediným slovenským zástupcom bude obranca Interu Milan Škriniar Iba anglický futbal má v osmičke najlepších európskej futbalovej súťaže číslo 2 dvojnásobné zastúpenie. Okrem ManUtd sa tam prebojovali aj hráči Wolverhamptonu po triumfe 1:0 v odvete a celkovom skóre 2:1 v dvojsúboji s Olympiakosom Pireus . O víťazstve "Wolves" v odvete rozhodol gólom z pokutového kopu mexický útočník Raúl Jiménez . Bol už jeho desiaty v aktuálnej edícii EL. Olympiakos v odvete tiež skóroval, ale kontrolné video ukázalo, že gól padol z ofsajdu.Premožiteľ Slovana Bratislav a zo skupinovej fázy EL si vybojoval postup do štvrťfinále v pohárovej Európe prvýkrát od roku 1972. Svoje kvalifikačné snaženie Wolves začali ešte 25. júla 2019 v II. predkole proti severoírskemu tímu Crusaders. "Toto je veľmi dlhá sezóna, ale dostali sme sa do štvrťfinále a chceme ešte pokračovať. Už nemáme čo stratiť," uviedol Raúl Jiménez, cituje ho BBC Radio 5. Kapitán Conor Coady doplnil: "Tvrdo sme pracovali a teraz sa nechceme zastaviť. A že si zahráme proti brilantnému súperovi, akým je Sevilla? Pred troma rokmi by sa nám o tom ani nesnívalo."Seville stačil jeden zápas na neutrálnom ihrisku v Duisburgu a v ňom víťazstvo 2:0 nad AS Rím. Prvý duel v marci pre nástup koronavírusu nestačili odohrať, a tak sa v jedinom zápase o všetko muselo rozhodnúť. A španielsky zástupca dvoma gólmi v prvom polčase v podaní španielskeho krajného obrancu Sergia Reguilóna a marockého útočníka Youssefa En Nesyriho začal zreálňovať sen o zisku rekordného šiesteho titulu v EL.Hráči Sevilly ešte dvakrát nastrelili konštrukciu bránky a jeden gól im neuznal VAR. Na druhej strane Rimania za celý zápas vyslali jedinú strelu do priestoru bránky súpera. Taliansky zástupca dohrával bez obrancu Gianlucu Manciniho, ktorý v desiatej minúte nadstaveného času videl červenú kartu za faul na Luuka de Jonga. "Zahrali sme výborne po každej stránke. Dnes večer si to užijeme, dobijeme baterky a budeme pripravení na pokračovanie už o niekoľko dní," skonštatoval Reguilón.