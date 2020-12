Lantoši sa z Nitry vracia do zámoria po Vianociach, Pospíšil odchádza po prekonaní koronavírusu

Vianoce s rodinou

Pozitívny test na COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Spečatenie dohody o štarte novej sezóny NHL 13. januára 2021 bolo signálom pre viacerých slovenských hokejistov, aby opustili rodnú hrudu a zamierili do zámoria.Platí to aj pre útočníkov Róberta Lantošiho Martina Pospíšila , ktorí sa na novú sezónu pripravovali v slovenskej najvyššej súťaži. Obaja budú chcieť zabojovať o miesto v NHL vo svojich tímoch Boston Bruins , resp. Calgary Flames . Upozornil na to web slovaknhl.sk.Lantošiho už Boston povolal do tréningového kempu, hoci minulú sezónu strávil v AHL v Providence. "Na Slovensku ešte strávim pekné Vianoce s rodinou a po potrebnom teste na koronavírus sa vydám na cestu do sveta. Budem sa snažiť odviesť čo najlepšiu robotu. Verím, že tam zapôsobím," uviedol Róbert Lantoši pre RTVS.Zároveň priznal, že po premiérovej zámorskej sezóne prišiel na extraligovú výpomoc do Nitry s väčším sebavedomým. Napokon v 18 zápasoch zaznamenal 18 bodov za 4 góly a 14 asistencií."Mal som v hlave aj to, že sa môžem zraniť, ale snažil som sa to odstrániť zo svojej hry," doplnil 25-ročný krídelník, ktorý má v zámorí podpísaný dvojcestný kontrakt.Čo sa týka Pospíšila, už mal odísť do zámoria, ale pred odletom mal pozitívny test na COVID-19. Preto na Slovensku pobudne o čosi dlhšie. Zvolenský rodák si v drese HC Košice pripísal 13 bodov (9+4) v 17 stretnutiach Tipos extraligy."Do 28. decembra mám nariadenú karanténu. Predpokladám, že hneď po jej skončení budem letieť. Už som bol naladený na let do Calgary a pár dní predtým som sa dozvedel výsledok testu,“ povedal 21-ročný Pospíšil pre denník Šport.