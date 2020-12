Maradonova pitva potvrdila príčinu smrti

Bývalý argentínsky futbalista Diego Maradona mal v čase smrti v organizme kokteil liekov na predpis, ale pitva neodhalila žiadne drogy ani alkohol. Výsledky autopsie, ktoré zverejnili v stredu, odhalili, že telo legendárneho Maradonu bolo na pokraji kolapsu v dôsledku dlhodobého užívania drog a alkoholu.





Podľa lekárskej správy trpel cirhózou pečene, akútnou tubulárnou nekrózou - ochorením, ktoré vedie k zlyhaniu obličiek, ischemickou chorobou srdca a hypertrofiou myokardu. Jeho srdce vážilo 503 gramov, teda takmer dvojnásobok v porovnaní s normálom. "Jeho telo bolo na hrane, alebo lepšie povedané, za hranou," citoval portál Daily Mail lekára, ktorý nechcel byť menovaný. Pitva potvrdila, že príčinou smrti bol edém pľúc vyvolaný zlyhaním srdca.Maradona počas života bojoval so závislosťami, ale toxikologické testy neobjavili žiadne stopy alkoholu či drog. V organizme mal však viacero psychofarmák - Quetiapine na liečbu depresií a schizofrénie, antidepresívum Venlafaxine a Levitiracetam na liečbu epilepsie a Ranitidine proti páleniu záhy. Hoci niektoré z týchto liekov môžu spôsobiť arytmie srdca, v jeho systéme neobjavili medikamenty na liečbu srdcových porúch.Majster sveta z roku 1986 zomrel 25. novembra. Jeho smrť vyšetruje aj argentínska polícia, ktorá sa zaoberá možnosťou zanedbania starostlivosti. Už skôr vykonala prehliadky u jeho osobného lekára Leopolda Luqueho aj psychiatričky Agustiny Cosachovovej. Minulý týždeň prehľadali aj dom nového svedka, ktorého miestne médiá identifikovali ako Maximiliana Trimarchiho, brata Maradonovho účtovníka.Luque liečil Maradonu tesne pred jeho smrťou, keď ho hospitalizovali s depresiou a neskôr mu diagnostikovali krvácanie do mozgu. Lekár odmietol akékoľvek zanedbanie: "Ak som za niečo zodpovedný, tak jedine za lásku k nemu a starostlivosť. Diego bol však hrozný pacient, ktorý neznášal lekárov, ale so mnou mal výnimočný vzťah. Všetci sme pre neho spravili maximum. Niekto hľadá za každú cenu obetného baránka."