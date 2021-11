LANXESS a bp spájajú sily v oblasti obnoviteľných surovín pre výrobu plastov

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku vo výrobe špeciálnych plastov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Výrobca špeciálnych chemikálií LANXESS a energetická spoločnosť bp uzavreli strategické partnerstvo s cieľom využívať udržateľné suroviny pri výrobe špičkových plastov. Od 4. štvrťroka 2021 bude spoločnosť bp dodávať výrobnému závodu spoločnosti LANXESS v belgických Antverpách cyklohexán vyrobený udržateľným spôsobom. Udržateľný pôvod surovín je certifikovaný podľa pravidiel ISCC Plus ("International Sustainability and Carbon Certification"). Týmto partnerstvom chcú obe spoločnosti výrazne pokročiť vo výrobe udržateľných plastov."Chemický priemysel zohráva dôležitú úlohu pri rozširovaní obehového hospodárstva a efektívneho udržateľného hospodárenia. Na riešenie globálnych výziev súvisiacich so zmenou klímy sú potrebné kreatívne prístupy. Sme radi, že máme spoločnosť LANXESS ako silného partnera so širokým portfóliom surovín z obnoviteľných zdrojov," hovorí Wolfgang Stückle, viceprezident pre strednodobé rafinérske a špeciálne riešenia pre Európu a Afriku v spoločnosti bp.Spoločnosť bp používa na výrobu "zeleného" cyklohexánu suroviny na biologickej báze a z biocirkulácie. Môže to byť napríklad repkový olej alebo biomasa."Vysokoúčinné plasty sú riešením pre mnohé udržateľné výrobky, napríklad v rôznych aplikáciách e-mobility. V súčasnosti je dôležité, aby výroba tohto cenného materiálu bola aj trvalo udržateľná. V tomto kontexte je používanie surovín na biologickej báze spolu s modernými recyklačnými procesmi kľúčovou pákou," hovorí Marcel Beermann, vedúci globálneho nákupu a logistiky v spoločnosti LANXESS.Spoločnosť LANXESS používa cyklohexán ako prekurzor pri výrobe polyamidu 6, vysoko výkonného plastu, ktorý sa používa najmä v automobilovom priemysle, ako aj v elektrotechnickom a spotrebnom priemysle. Podrobnejšie informácie o produktoch spoločnosti LANXESS na farbenie plastov nájdete na webovej stránke www.bayferrox.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis