Bihariová by chcela brániť Tkačenka poskytnutím právnej pomoci, útočil pre vierovyznanie na speváčku Simu Magušinovú

18.11.2021 - Predsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová poskytne právnu pomoc na obranu komentátora denníka Sme Petra Tkačenka, ak by jeho výroky na adresu speváčky Simy Magušinovej (Martausovej) viedli k trestnému stíhaniu.Na sociálnej sieti to uviedla Bihariová, ktorá tak reagovala na vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten na sociálnej sieti oznámil, že považuje za absolútne neakceptovateľné hanobiace útoky pre vierovyznanie, ktoré prekračujú hranice slobody prejavu, a to zvlášť, ak sa k takému konaniu uchýlia novinári.„Zabezpečí preto, aby prostredníctvom Úradu špeciálnej prokuratúry, v ktorého pôsobnosti sú trestné činy extrémizmu, bolo vyšetrené, či hrubým znevažovaním urážlivými verejnými víkendovými výrokmi na Twitteri komentátora denníka SME na adresu speváčky Simy Magušinovej, nedošlo k spáchaniu trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia,“ vyhlásil Žilinka.Komentátor Tkačenko cez víkend na sociálnej sieti uviedol, či „už niekto napísal hanopis na Simu Martausovú alebo to zas budem musieť urobiť ja“.Rado Ondřejíček, známy ako „Cynická obluda“ reagoval, že „ona je kresťanka, nemal by si sa vysmievať postihnutým“.Predsedníčka PS tvrdí, že v skutočnosti v Tkačenkových vetách nie je nič, čo by sa podobalo klamlivo šírenej informácii a mohlo speváčku reputačne poškodiť.„No a čo je najviac absurdné: nenapísal nič, čo by nám dalo šancu hoci len v náznakoch vytušiť, k akému vierovyznaniu sa p. Magušinová hlási,“ uviedla Bihariová.Ako ďalej napísala, v debate pod Tkačenkovým statusom síce zazneli príspevky od iných autorov, ktoré si mohli pred odoslaním radšej rozmyslieť, ale „je to práve Tkačenko, ktorý už pár dní horí na hranici a nad hlavou ktorého lietajú kamene.“Podľa Bihariovej tie tentokrát nehádžu tí, ktorí vedú revolúcie po boku fašistov. Poznamenala, že Tkačenka odsúdil „fejzbukový“ tribunál najmä z radov ctihodných občanov, ktorí sa tak radi kochajú svojou slušnosťou.„Po 10 rokoch môjho angažovania sa v oblasti boja proti extrémistickej kriminalite som naozaj tá posledná, kto by hanobiace výroky zľahčoval. Napokon, veď aj tých niektorých kolegov prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorým to chce Žilinka prideliť, ako v statuse avizuje, som do tejto právnej tematiky zaškoľovala ja,“ dodala Bihariová.