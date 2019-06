LANXESS chce nasadiť umelú inteligenciu do vývoja produktov

AI bude odporúčať formulácie

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) - Chemický koncern LANXESS je pripravený uplatniť nové inovácie, pokiaľ ide o vývoj vysoko výkonných plastov, upravených na mieru pre zákazníka. Nasadením umelej inteligencie (AI) sa táto spoločnosť, zameraná na špecializované plasty, snaží výrazne skrátiť čas, potrebný na vývoj nových materiálov. Za týmto účelom LANXESS nadviazal úzku spoluprácu s Citrine Informatics, AI spoločnosťou so sídlom v USA, ktorá sa špecializuje na vývoj materiálov založených na dátach.Obe spoločnosti spustili pilotný projekt zameraný na vyskúšanie potenciálu AI vo výrobe plastov. Jeho cieľom je ďalej optimalizovať sklené vlákna, ktoré LANXESS využíva na vystuženie mnohých vysoko výkonných plastov a v konečnom dôsledku tak zvýšiť výkonnosť materiálov.Kľúčovú úlohu tu zohráva zapuzdrenie sklených vlákien. Sklené vlákna, ktoré sú zmiešané s plastmi na zvýšenie ich mechanickej výkonnosti, sú zapuzdrené v gleji. To pomáha skleným vláknam dosiahnuť silnejšie spojenie s plastovou matricou, čo v konečnom dôsledku zaisťuje požadované vlastnosti vysoko výkonných plastov. Proces glejenia sklených vlákien je zložitý, prácny a časovo náročný. "Od AI očakávame, že skráti čas vývoja optimalizovaných formulácií o viac ako polovicu," hovorí Dr. Axel Tuchlenski, vedúci vývoja globálnych produktov a aplikácií v obchodnej jednotke LANXESS zameranej na vysoko výkonné materiály. "To nám umožní nielen ponúknuť našim zákazníkom ešte lepšie produkty upravené na mieru, ale aj skrátiť čas potrebný na ich uvedenie na trh."Pri tradičnom vývoji produktov si komplikované zloženie puzdra sklených vlákien a existencia početných premenných pri výrobe vysoko výkonných plastov vyžadujú rozsiahle testovanie, ktorého výsledky sa dajú len ťažko predvídať. AI môže v tomto prípade významne prispieť k získaniu maxima z množstva dostupných údajov. Algoritmy AI, získané z tisícov výsledkov meraní z predchádzajúcich formulácií, surovinových informácií a množstva ďalších údajov, vypočítajú prognostické modely pre vylepšené konfigurácie a parametre testov, vylepšia tieto modely na základe výsledkov meraní z každého jednotlivého testu a nakoniec navrhnú optimálne zloženie. Vďaka tomuto postupu je vývoj produktu oveľa rýchlejší ako tradičné metódy.Pre Jörga Hellwiga, ktorý vedie iniciatívu digitalizácie v LANXESS, je pilotný projekt vývoja vysoko výkonných plastov len začiatkom využitia AI v spoločnosti LANXESS. "Umelá inteligencia je životne dôležitou technológiou pre vytváranie inovácií z množstva dát v rámci nášho koncernu."LANXESS spustil svoju iniciatívu digitalizácie v roku 2017 vytvorením špecializovaného tímu. Vedie ho Hellwig vo funkcii hlavný digitálny manažér, ktorý je priamo podriadený Matthiasovi Zachertovi, predsedovi predstavenstva spoločnosti LANXESS AG. Hlavnými činnosťami tejto iniciatívy sú rozvoj digitálnych obchodných modelov, zavádzanie nových technológií v celom hodnotovom reťazci, rozvoj a využitie veľkých dát a podpora digitálnej expertízy medzi zamestnancami.Spoločnosť Citrine Informatics je lídrom v oblasti aplikácie metód vývoja materiálov založeného na dátach, ktoré sú známe ako informatika materiálov. Platforma Citrine urýchľuje vývoj materiálov a chemikálií s využitím sily dát materiálov a AI. Citrine bola ocenená Svetovým ekonomickým fórom za technologickú inováciu ako technologický priekopník roka 2017 a v roku 2018 získala cenu najlepší startup v odvetví. Citrine Informatics spolupracuje s najlepšími univerzitami na svete, vrátane Carnegie Mellon University v Pittsburghu, Pennsylvania University, a University of California, Berkeley.LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Inzercia