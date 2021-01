LANXESS je jedným zo svetových lídrov v oblasti ochrany klímy

Nemecký LANXESS patrí medzi 5 percent najlepších spoločností z prestížneho zoznamu iniciatívy CDP



Firma chce do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu





Klimatická neutralita do roku 2040

Posilnenie udržateľného vodného hospodárstva

CDP: Najvyššia transparentnosť údajov o životnom prostredí

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

11.1.2021 (Webnoviny.sk) -Úsilie spoločnosti LANXESS pri riešení zmeny klímy bolo znovu ocenené najväčšou globálnou iniciatívou CDP (Carbon Disclosure Project). V najnovšom hodnotení sa spoločnosť zameraná na špeciálne chemikálie opäť ocitla na prestížnom zozname "Climate A List", v ktorom je iba 270 subjektov z celého sveta. Nachádza sa tak medzi prvými piatimi percentami najlepších z celkového počtu 5800 podnikov, ktoré hodnotí CDP.Skóre "A" sa udeľuje spoločnostiam, ktoré podávajú správy o svojej činnosti v oblasti ochrany klímy mimoriadne transparentným a komplexným spôsobom a majú vo svojom portfóliu zodpovedajúce projekty. LANXESS je v tomto zozname už po štvrtý raz. Spoločnosť zverejňuje údaje, ktoré sa týkajú ochrany klímy CDP od roku 2012."Ochrana klímy je ústrednou súčasťou stratégie spoločnosti LANXESS. Je to fakt, ktorý potvrdzuje náš ambiciózny cieľ – stať sa do roku 2040 klimaticky neutrálnou spoločnosťou. To, že nás iniciatíva CDP označila ako lídra v oblasti ochrany klímy opäť potvrdzuje, že sme na správnej ceste," podotýka Hubert Fink, člen predstavenstva LANXESS AG.Iba nedávno bola spoločnosť LANXESS opäť zaradená do indexov Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pre svet a Európu – okrem iného vďaka veľmi dobrým výsledkom v oblasti klimatickej stratégie. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na chemikálie je rovnako ako vlani na špici DJSI Europe v kategórii "Chemicals" a posunula sa na druhé miesto na svete v DJSI World. "Tešíme sa, že náš záväzok k väčšej udržateľnosti a ochrane klímy je tak široko uznávaný," uviedol Fink.V uplynulom roku zamerala spoločnosť LANXESS svoje obchodné aktivity ešte silnejšie na udržateľnosť, pričom kľúčovou témou bola práve ochrana klímy v súvislosti s využívaním energie. Do roku 2040 sa spoločnosť chce stať klimaticky neutrálnou a eliminovať emisie skleníkových plynov. V roku 2019 LANXESS vypustila 3,066 metrických ton ekvivalentov CO2 – približne o 150 000 ton menej než v predchádzajúcom roku.Viac informácií o cieli spoločnosti LANXESS stať sa klimaticky neutrálnou nájdete na https://lanxess.com/en/Responsibility/Climate-Neutral-2040 LANXESS tiež zintenzívnila svoj záväzok v oblasti vodného hospodárstva a po prvý krát predložila príslušné dáta spomínanej iniciatíve CDP. Pri svojom prvom hodnotení získala hodnotenie "B". Okrem toho si spoločnosť LANXESS nedávno stanovila konkrétne ciele pre udržateľné hospodárenie s vodou. V rámci "Programu vodohospodárstva" spočiatku posilní udržateľné hospodárenie s vodou na projektoch v štyroch lokalitách. Cieľom je do roku 2023 znížiť absolútny odber vody v týchto lokalitách o 15 percent.Nezávislá nezisková organizácia CDP si kladie za cieľ vytvoriť celosvetovú transparentnosť v oblasti emisií skleníkových plynov a správy vodných zdrojov a lesov. V roku 2020 predložilo údaje viac ako 9 600 spoločností. Vďaka tomu je dátová platforma CDP jedným z najkomplexnejších zdrojov informácií o životnom prostredí na svete. Projekt v súčasnej dobe podporuje viac ako 515 investorov po celom svete, ktorí spravujú aktíva v celkovej výške 106 biliónov USD. Aby sa zvýšila transparentnosť pre všetky zúčastnené strany, LANXESS ponúka rýchly a jednoduchý prístup k všetkým svojim údajom o udržateľnosti v informačnom liste na adrese https://lanxess.com/en/Investors/ESG Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis