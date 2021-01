Výsledky plošného testovania v Nitrianskom okrese. Igor Matovič zverejnil čísla

Premiér Igor Matovič zverejnil výsledky plošného testovania v Nitrianskom okrese.

11.1.2021 -V Nitre počas troch dní otestovali 43 716 ľudí, z nich malo 932 pozitívny test na COVID-19. Miera pozitívnych dosiahla 2,13 percenta. V týchto číslach sú zarátané aj údaje z priemyselného parku.

Na odber sa čakalo aj dve hodiny

Testovanie v automobilke Jaguar

Sprísnený zákaz vychádzania

V celom okrese Nitra sa od piatku do nedele konalo prvé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Okrem krajského mesta sa do testovania zapojilo aj mesto Vráble a všetkých 60 obcí.V Nitre bolo zriadených približne 40 odberných miest. Testovanie prebehlo podľa primátora Hattasa hladko, na niektorých miestach sa však čakalo na odber aj dve hodiny.Na záver testovania prišiel do Nitry aj premiér Igor Matovič, postoj samospráv okresu dal za príklad všetkým starostom a primátorom na Slovensku. Ďalšie dve kolá testovania sú naplánované v týždňových odstupoch.V nitrianskom závode Jaguar Land Rover otestovali v uplynulých dňoch 4 368 zamestnancov automobilky a pracovníkov dodávateľských spoločností, ktoré vykonávajú prácu v areáli fabriky.Ako informovala manažérka pre firemné záležitosti Miroslava Remenárová, v prípade zamestnancov Jaguar Land Rover bolo zaznamenaných 38 pozitívnych prípadov, čo predstavuje 1,61 % a v prípade dodávateľských spoločností 40 pozitívnych prípadov, čo predstavuje priemer všetkých pretestovaných zamestnancov automobilky a dodávateľov na úrovni 1,79 %."Zamestnancom s pozitívnym výsledkom testu firma zabezpečila podporu v podobe bezkontaktného vstupu do šatní a dopravu z areálu závodu a taktiež boli poučení o ďalších krokoch," uviedla fabrika.Automobilka pritom bude pokračovať v spolupráci s mestom aj príslušnými štátnymi orgánmi a ak dostane k dispozícii testy, je pripravená pokračovať v testovaní aj v ďalšom kole. "Ako zamestnávateľ robíme všetky dostupné kroky a budeme ich robiť dôsledne aj naďalej,“ uzavrela Remenárová. Testovanie na COVID-19 sa v nitrianskom Jaguar Land Rover uskutočnilo 7. a 8. januára.V okrese Nitra platí od pondelka 11. januára prísnejší lockdown ako inde. Do práce, do prírody alebo na výdajné miesta internetových obchodov bude možné ísť len s negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní.V Nitre v priebehu decembra podľa primátora Hattasa zaznamenali 330 úmrtí, pričom bežný mesačný priemer je 130 úmrtí. Extrémne vysoké čísla evidujú aj v prvých dňoch nového roka. Preťažené sú pohrebné služby, na pochovanie zosnulého sa čaká dva týždne.