LANXESS posilňuje pozíciu v e-mobilite. V Leverkusene začne vyrábať elektrolyt pre batérie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) -Nemecký LANXESS, jeden z popredných svetových výrobcov špeciálnej chémie, vstupuje do oblasti vývoja lítium-iónových batérií pre segment elektromobility. Od roku 2022 bude spolupráci s popredným svetovým výrobcom – čínskou spoločnosťou Guangzhou Tinci Materials Technology Co. (Tinci) – vyrábať elektrolyt pre lítium-iónové batérie.Elektrolyt stojí za transportom iónov lítia v batériovom článku. Preto je kľúčovou zložkou lítium-iónových batérií. Vysoko výkonný elektrolyt vyrábaný v Leverkusene umožní spoločnosti Tinci stať sa veľkým dodávateľom pre výrobcov batériových článkov v Európe.Pre výrobu elektrolytu bude LANXESS využívať technologicky vyspelú továreň svojej dcérskej spoločnosti Saltigo. V tomto závode je možné vyvíjať elektrolyty v súlade s najvyššími požiadavkami na kvalitu. Spoločnosť Saltigo prináša do partnerstva s Tinci svoje rozsiahle znalosti z oblasti chémie a zároveň ich bude v rámci výroby elektrolytu ďalej rozširovať."Rozmach elektromobility sa zrýchľuje. V Európe sa v súčasnej dobe stavia celý rad nových závodov na výrobu batériových článkov. Tento rýchlo rastúci trh ponúka spoločnosti LANXESS veľké príležitosti, a to najmä z chemickej stránky vývoja batérií. Už dnes vyvíjame rad surovín pre výrobu batérií. Spolupráca s Tinci je ďalším krokom pri presadzovaní sa na tomto trhu," podotýka Anno Borkowsky, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS.Tinci je jedným z popredných svetových výrobcov vodivých solí a elektrolytu. V súčasnej dobe prevádzkuje tri výrobné závody na prípravu elektrolytov v Číne a ďalšie tri sú vo výstavbe.LANXESS už teraz vyrába rad chemikálií a materiálov, ktoré sú dôležité pri výrobe batériových článkov. Je jedným z popredných európskych výrobcov chemikálií s kyselinou fluorovodíkovou a fosforom. Oba materiály sú kľúčovými surovinami na výrobu vysoko čistej vodivej soli hexafluorfosforečnanu lítneho (LiPF6). V USA skupina tiež pracuje na komerčnej extrakcii lítia pre batériové použitie, čo je dôležitá surovina pre výrobu katódových materiálov a vodivých solí. Lítium sa má ekologicky extrahovať zo soľanky používanej pri extrakcii brómu v závode LANXESS v meste El Dorado, Arkansas, USA.Spoločnosť LANXESS vidí hlavné príležitosti rastu na trhu elektromobility. V roku 2020 preto založila iniciatívu pre e-mobilitu a obehové hospodárstvo. "S touto iniciatívou spájame významná budúce témy, kde vidíme strategický potenciál pre LANXESS. Naším cieľom je vyvinúť udržateľné obchodné modely vytvárajúce hodnotu založenú na novej mobilite a obehovej ekonomike. Spolupráca s Tinci je v tomto ohľade sľubným projektom," uviedol Philipp Junge, vedúci iniciatívy LANXESS.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis