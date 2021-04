Z idúceho auta vypadlo iba dvojročné dieťa, do nemocnice ho s poraneniami prevážal vrtuľník (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Z idúceho auta v obci Opoj v okrese Trnava v stredu 7. apríla dopoludnia vypadlo dvojročné dievčatko. Podľa prvotných informácií polície bolo dieťa v autosedačke na zadných sedadlách, bližšie okolnosti tejto nešťastnej udalosti polícia vyšetruje.„Pri páde si dieťa poranilo hlavičku a so zraneniami ho letecky transportovali do bratislavskej nemocnice,“ informuje polícia na sociálnej sieti. Zároveň upozorňuje rodičov, aby vždy pred jazdou skontrolovali, či je detská sedačka riadne upevnená vo vozidle, prednostne systémom isofix alebo bezpečnostným pásom.Okrem toho je potrebné dieťa pripútať k sedačke, platí to aj v obci. Počas jazdy s malým dieťaťom je tiež potrebné mať zabezpečené dvere detskými poistkami.