LANXESS predstavil inteligentné a udržateľné produkty pre polyuretánový priemysel

LANXESS na veľtrhu UTECH Europe 2021 v Maastrichte



Doteraz najširšie portfólio pre výrobu polyuretánu



Zníženie uhlíkovej stopy už vo fáze spracovania



Modifikátory pomáhajú kompenzovať hluché miesta v zásobovaní



Udržateľnosť v Urethane Systems



Nový systém odlievania za tepla/vytvrdzovania za studena pre PU, ktorý šetrí energiu a znižuje emisie CO2



Adiprene Green - nové riešenie na biologickej báze pre PU elastoméry



Pellart - lepiace systémy na báze vody pre povrchovo upravené polyolefíny



Uretánové prepolyméry s nízkym obsahom prchavých látok ako stavebné prvky pre vysokoúčinné ochranné nátery



Systém odlievania za tepla / vytvrdzovania za studena pre PU šetrí energiu

Lepiaci systém na báze vody pre polyolefíny s povrchovou úpravou

Inteligentný a udržateľný spomaľovač horenia pre penu používanú v stavebníctve

Zlepšenie výkonu ako reakcia na hluché miesta v dodávkach

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) -Na veľtrhu UTECH Europe 2021 spoločnosť LANXESS predstavila svoje doteraz najrozsiahlejšie portfólio výrobkov pre polyuretánový priemysel. Veľtrh sa konal od 16. do 18. novembra v holandskom Maastrichte. Spoločnosť tiež predstavila svoj sortiment polymérnych aditív, ktorý nedávno rozšírila po akvizícii spoločnosti Emerald Kalama Chemical.Široké portfólio spoločnosti zahŕňa nielen prísady, ako sú spomaľovače horenia, zmäkčovadlá, sieťovače, katalyzátory a stabilizátory hydrolýzy, ale aj PU prepolyméry pre tuhé a pružné peny, nátery, elastoméry, tmely a lepidlá. Najnovšie prírastky do portfólia spoločnosti LANXESS zahŕňajú rad modifikátorov uvádzaných na trh pod značkou Modulast, ktoré sú špeciálne vyvinuté na použitie v reaktívnych polyuretánových systémoch.Na konferencii odzneli štyri prezentácie zamestnancov obchodnej jednotky Urethane Systems (URE) zamerané na udržateľné a ekologické riešenia. Prezentácie sa týkali týchto tém:Tieto prezentácie odrážajú pochopenie spoločnosti LANXESS pre požiadavky udržateľnosti v PU priemysle. Zameriavajú sa na používanie technológií s nízkym obsahom prchavých látok, prechod od systémov na báze rozpúšťadiel k systémom na báze vody, rastúci dopyt po obnoviteľných surovinách na biologickej báze a možnosti zákazníkov znížiť uhlíkovú stopu vo fáze spracovania."Technológia Adiprene Low Free pomáha znižovať obsah prchavých organických látok v konečných prepolymérových produktoch. Znížil sa najmä obsah voľných diizokyanátov," hovorí Michael Timm, vedúci oddelenia marketingu a vývoja spoločnosti URE. Obsah zvyškových monomérov je menší ako 0,1 hmotnostného percenta.Spoločnosť LANXESS vyvinula rad prepolymérov s Adiprene Green, ktoré profitujú z nahradenia fosílnych polyolov komerčne dostupnými polyolmi na biologickej báze. "Náš sortiment systémov MDI na báze polyéteru používa polyéterové polyoly na báze škrobu. Tieto systémy sú ideálnou náhradou za existujúce polyéterové prepolyméry na báze fosílnych palív a systémy na výrobu vysokopevnostných polyuretánových elastomérov," hovorí Gerald King, vedúci oddelenia aplikačných technológií pre región Európy, Stredného východu a Afriky v spoločnosti URE. V závislosti od systému môže byť uhlíková stopa o 20 až 30 % nižšia ako v prípade prepolymérových systémov na báze fosílnych palív.Obchodná jednotka Uretánové systémy vyvinula rad nových lepidiel pre materiály na báze polyolefínov Pellart PR 28 a Pellart PR 29, ktoré podporujú prechod na riešenia na báze vody. Tieto základné nátery pôsobia ako adhézny mostík medzi podkladom a lepidlom/povlakom a zabezpečujú vysoko odolný spoj.V kombinácii so zosieťovačmi, ako sú Trixene Aqua BI 201 (blokovaný) a Pellart XL 210, vykazujú tieto lepidlá vynikajúce fyzikálne a chemické vlastnosti, napríklad výnimočnú priľnavosť k vopred upraveným polyolefinovým povrchom a k spojivám. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči teplu a hydrolýze, ako aj vysokou počiatočnou pevnosťou.Očakáva sa, že rastúce globálne povedomie o klimatických zmenách a spotrebe energie povedie k zvýšenému záujmu o tuhú polyuretánovú penu ako izolačný materiál, čo by zvýšilo aj význam požiarnej bezpečnosti v stavebníctve pri jej používaní. V tuhých polyuretánových penách sa na splnenie ochranných požiadaviek používa množstvo rôznych retardérov horenia, pričom látky na báze fosforu - vrátane chlórovaných fosfátových esterov a bezhalogénových zlúčenín - sú jednou z najbežnejších a najúčinnejších skupín retardérov horenia. Na veľtrhu UTECH Europe 2021 vystúpil Dr. Heiko Tebbe, vedúci oddelenia aplikačných technológií pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky v divízii polymérnych aditív (PLA) spoločnosti LANXESS, s prezentáciou s názvom "Nové retardéry horenia na báze fosforu pre tuhé polyuretánové peny".Vo svojej prezentácii hovoril o produktoch Levagard 2000 a Levagard 2100, dvoch nových spomaľovačoch horenia na báze fosforu, ktoré vyvinula spoločnosť LANXESS. Účinnosť týchto produktov v tuhých polyuretánových penách preukázal porovnaním s inými konvenčnými spomaľovačmi horenia. Tebbe tiež zdôraznil účinnosť nových retardérov v testoch horľavosti a vysvetlil vplyv týchto produktov na spracovanie, stabilitu a vlastnosti peny. Výsledky ukazujú, že nové retardéry môžu zohrávať dôležitú úlohu pri plnení bezpečnostných požiadaviek na tuhé polyuretánové peny.Spoločnosť LANXESS ponúka priemyslu širokú škálu retardérov horenia vrátane značiek Levagard a Disflamoll na báze fosforu a produktu PHT4-Diol s obsahom reaktívneho brómu. Najmä v stavebníctve sú tieto zlúčeniny dôležitými zložkami udržateľných spomaľovacích riešení. Najmä polymérne a reaktívne prísady spomaľujúce horenie spĺňajú súčasné požiadavky na ochranu životného prostredia a zdravia bez toho, aby znižovali požiarnu odolnosť.Surovín je málo a problémy s dodávkami súvisiace s pandémiou ovplyvňujú dodávateľské reťazce v celom rade priemyselných odvetví. Modifikátory Modulast však môžu znížiť používanie polyolov a izokyanátov vo formuláciách a zároveň zlepšiť fyzikálne vlastnosti pri aplikácii na TPU aj CASE.Modulast PUR je dibenzoát najvyššej čistoty s najnižším obsahom hydroxylu na trhu. Modifikátor poskytuje výnimočnú farbu hotového výrobku, má nízky zápach a poskytuje lepšiu stabilitu. Modulast PUR možno do určitej miery použiť aj ako náhradu drahších polyolov v prípravkoch.Vysoko účinný modifikátor Modulast ACE sa vyznačuje trvalo nízkym obsahom hydroxylu. Je vynikajúcou voľbou pre vysoko výkonné aplikácie vyžadujúce nízky zápach, extrémne nízku exsudáciu a dobrú kompresnú pevnosť.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis