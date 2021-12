Ozbrojený muž vtrhol na český úrad vlády, chcel údajne napadnúť Babiša (video)

Útočník chcel odovzdať list

Babiš prípad nehlásil

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Minulý týždeň sa na český úrad vlády snažil dostať ozbrojený muž. O incidente informoval vo štvrtok premiér v demisii Andrej Babiš s tým, že ho muž chcel údajne napadnúť. Polícia potvrdila, že incident sa stal 24. novembra, muž bol vyzbrojený plynovou zbraňou a nožmi a v súčasnosti je v lekárskom zariadení v Bohniciach.Je podozrivý zo spáchania trestného činu výtržníctva a násilia proti úradnej osobe, za čo mu hrozí až šesťročný trest odňatia slobody. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Hovorca pražskej polície Jan Rybanský pre iDNES v piatok povedal, že muž prišiel na úrad a chcel odovzdať list konkrétnej osobe.„Pracovníčka úradu vlády ho upozornila, že list musí nechať na recepcii, čo sa mu nepáčilo, začal sa vulgárne vyjadrovať a bol agresívny,“ vysvetlil. Ochrankári ho následne upozornili, aby sa správal slušne, a on sa zatiaľ natiahol po zbraň.„Rýchlo zareagovali a muža za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali a zadržali,“ opísal hovorca. Neskôr vyšlo najavo, že zbraň je plynová a muž má u seba napríklad aj nože.Babiš sa v piatok k incidentu znovu vyjadril. Povedal, že prípad ani nehlásil. „Bola to náhoda, že som to komunikoval v rámci nejakej otázky. Myslím, že polícia odviedla dobrú prácu,“ povedal.Vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook odchádzajúci premiér povedal, že sa ho v stredu pokúsil napadnúť ozbrojený muž a polícia ho zadržala na vrátnici. „Včera sem prišiel takýto borec, chcel ma napadnúť, mal nôž, pištoľ a polícia ho spacifikovala na vrátnici,“ povedal Babiš.O útoku hovorí Babiš od 2:37 minúty.