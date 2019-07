LANXESS s prvenstvom pre udržateľnú chémiu na úpravu kože

Dlhodobo udržateľné spracovanie textilu a koží

Po roku pôsobenia ako "pridružený partner hodnotového reťazca" programu nulového vypúšťania nebezpečných chemikálií (ZDHC) získala spoločnosť LANXESS, vyrábajúca špeciálne chemikálie, certifikáciu pre všetky organické chemikálie na úpravu kože, zverejnené v zozname pre 3. stupeň certifikácie ZDHC Gateway.Jedná sa o najväčší online katalóg udržateľných chemických látok, používaných v textilnom a odevnom priemysle. Súčasný profil spoločnosti LANXESS v ZDHC Gateway potvrdzuje splnenie podmienok 3. stupňa pre zoznam látok, ktorých použitie pri výrobe podlieha obmedzeniu (MRSL), pre portfólio takmer 500 produktov, určených pre všetky fázy výroby koží.ZDHC Foundation, založená v roku 2011, si za cieľ stanovila zlepšenie dlhodobej udržateľnosti a nakladania s chemickými látkami. Jej "Plán realizácie nulového programu" vychádza z holistického prístupu k obmedzovaniu používania nebezpečných látok vo svetovom textilnom, kožiarskom a obuvníckom hodnotovom reťazci. Jeho súčasťou je eliminácia použitia nebezpečných chemických látok v oblastiach: kvalita odpadových vôd, protokol auditu, výskum, informácie a ich sprístupnenie a školenia a látky, ktorých použitie pri výrobe podlieha obmedzeniam (MRSL).Vzhľadom na to, že tieto ciele sú plne v súlade so zásadami spoločnosti LANXESS, podieľala sa jej kožiarska divízia od samotného začiatku na vývoji zoznamu ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List). Na začiatku sa spoločnosť LANXESS zapojila prostredníctvom odvetvovej asociácie TEGEWA a od apríla 2018 pôsobí ako pridružený partner hodnotového reťazca. To pomáha zvyšovať jej viditeľnosť a umožňuje priame zapojenie do rozhodovacieho procesu.Program hodnotového reťazca Chem-MAP navrhlo britské centrum pre kožiarske technológie British Leather Center (BLC) v reakcii na potrebu overovania chemických vstupov. Jeho súčasťou sú projekty zamerané na tri hlavné zainteresované subjekty v hodnotovom reťazci pre výrobu spotrebného tovaru: na výrobcov chemických látok, materiálov a značkových výrobcov, resp. maloobchodných predajcov.Cieľom programu je zabezpečiť, aby sa chemické produkty predávali v súlade so špecifikáciami MRSL a aby ich výrobcovia podliehali zodpovedajúcemu dozoru z hľadiska riadenia, vrátane systémov kontroly. Tým sa zabezpečí výroba chemických látok zodpovedným spôsobom a v súlade s uznávanými štandardmi. Súčasťou tohto procesu je spoľahlivé hodnotenie spoločnosti LANXESS v podobe auditov výrobných zariadení a dohľadu nad dodávanými chemickými produktmi.Po dokončení procesu hodnotenia všetkých organických chemikálií pre výrobu koží v portfóliu spoločnosti LANXESS, ktoré prebehlo už pred rokom, sú teraz výsledky k dispozícii online v Gateway. Výrobky spoločnosti LANXESS sa po dokončení posledného kroku certifikácie opäť ukázali ako celosvetový benchmark pre výrobu udržateľných chemických látok.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.