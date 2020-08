LANXESS so sériou prepolymérov na báze biopolymérov Adiprene

Nemecký výrobca nahradil prepolyméry na báze fosílnych polyéterov



27.8.2020 (Webnoviny.sk) -Chemická spoločnosť LANXESS vyvinula novú sériu prepolymérov MDI polyéterov, ktoré obsahujú obnoviteľné biologické suroviny. Využitie nachádzajú v krytoch, lisovacích puzdrách či pneumatikách.K dispozícii sú pod značkou Adiprene Green. Jedná sa o vhodnú náhradu za existujúce polyéterové prepolyméry na báze fosílnych látok, ktoré slúžia na výrobu vysoko odolných polyuretánových (PU) elastomérov. Cieľom pri vývoji série Adiprene Green bolo vytvoriť prepolyméry na báze bio výrobkov, ktoré umožňujú výrobu komponentov so zníženou stopou CO2. Vďaka použitiu polyéterpolyolov na báze škrobu je možné znížiť emisie CO2 o 20 až 30 percent v porovnaní s prepolymérmi na báze fosílnych látok.Podiel surovín s biologickým základom sa pohybuje medzi 30 až 90 percentami v závislosti od výslednej tvrdosti komponentov. Implementáciou elastomérov na báze polyétorov je možné dosiahnuť rovnaký alebo ešte lepší výsledok, ako pri použití existujúcich metód výroby. "V LANXESS máme jasnú stratégiu udržateľnosti. Do roku 2040 chceme byť uhlíkovo neutrálni. K ochrane klímy môžu prispieť aj naši zákazníci a to práve používaním produktov Adiprene Green," uviedol Markus Eckert, vedúci obchodnej jednotky LANXESS Uretan Systems.Výhodou prepolymérov zo série Adiprene Green je to, že sa spracovávajú rovnakým spôsobom ako bežné prepolyméry. Nie je potrebné upravovať procesnú teplotu alebo zmiešavací pomer. Pri reakcii s 1,4-butándiolom je možné získať niekoľko PU elastomérov s tvrdosťou od 40 Shore A do 60 Shore D. Pretože je PU systém univerzálny, Adiprene Green môže byť zmiešaný ručne aj strojovo. Okrem toho môžu byť prepolyméry spracované s katalyzátorom Vibracat od LANXESS.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis