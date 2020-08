Pence na zjazde republikánov obhajoval políciu, ale zabitých Afroameričanov nespomenul

Protesty proti rasizmu a policajnému násiliu

Nespomenul Blakea, Floyda ani Taylorovú

Trump sa bez ohlásenia pridal k Penceovi

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký viceprezident Mike Pence vo svojom príhovore počas tretieho dňa zjazdu republikánskej strany dôrazne obhajoval políciu, no vôbec nespomenul Afroameričanov, ktorých tento rok zabili policajti.Zatiaľ čo on rečnil, pokračovali pritom v krajine ďalšie protesty proti rasizmu a policajnému násiliu, ktoré vypukli po tom, ako v nedeľu policajti v Kenoshi od chrbta postrelili 29-ročného muža.Pence tvrdil, že demokratickí lídri od pobrežia k pobrežiu dávajú voľnosť bezpráviu a rovnako, ako ďalší stredajší rečníci, opisoval mestá zničené násilnosťami a rabovaním, i keď protesty na väčšine miest boli prevažne pokojné.Američania si podľa neho nemusia vyberať medzi tým, či podporia políciu alebo "budú stáť so svojimi afroamerickými susedmi", aby zvýšili kvalitu života v mestách a zároveň zaútočil na demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena pre jeho vyjadrenie, že v krajine sú predsudky voči farebným ľuďom a funguje "systematický rasizmus"."Ťažká pravda je, že v Amerike Joea Bidena nebudete v bezpečí," varoval a vyzval na zastavenie násilností v Minneapolise, Portlande a Kenoshi.Vo svojej 37-minútovej reči pritom ani raz priamo nespomenul Jacoba Blakea, ktorého v nedeľu postrelili policajti v Kenoshi, ani Georgea Floyda, Breonnu Taylorovú či ďalších, ktorí sa tento rok stali obeťami policajnej brutality, čo vyvolalo celonárodné protesty.S blížiacimi sa voľbami je Trump pod rastúcim tlakom upraviť kampaň tak, aby pritiahol voličov, no republikáni stále nedokázali identifikovať konzistentný politický odkaz. Snažia sa však svojho kandidáta predstaviť ako pokojného a stabilného lídra.Pence tiež obhajoval postup administratívy v súvislosti s pandémiou koronavírusu a v súvislosti s blížiacim sa hurikánom Laura vyjadril podporu obyvateľom Gulf Coast. Voličom sa prihovoril z baltimorskej pevnosti McHenry, kde sa v roku 1814 uskutočnila bitka, ktorá inšpirovala vznik americkej hymny.Prekvapením bola návšteva prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa tam bez ohlásenia pridal k Penceovi. Obaja spolu s manželkami potom pozdravili prítomných hostí, pričom agentúra AP upozornila, že mnohí z nich nerešpektovali sociálne rozostupy a Pencea dokonca videli niekomu podávať ruku.Viacerí rečníci počas tretieho dňa zjazdu opakovali, že Trump znamená "zákon a poriadok", zatiaľ čo zvolenie Bidena povedie k nárastu násilností a ich rozšírenie na predmestia, čo v sebe nesie rasistický podtón a zároveň podporuje snahy Trumpa získať na svoju stranu "ženy žijúce na predmestiach".Voličom sa prihovorila aj prezidentova nevesta Lara Trumpová a tiež viacerí predstavitelia Trumpovej administratívy, vrátane hovorkyne Kayleigh McEnanyovej či odchádzajúcej poradkyne Kellyanne Conwayovej.