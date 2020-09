LANXESS spúšťa sériovú výrobu produktu X-Biomer

Nemecký LANXESS vďaka technológii X-Biomer prispieva k ekologickému využitiu odpadu z kožiarskeho priemyslu



Ekologicky spracovanú kožu je možné použiť aj v interiéroch automobilov



Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

4.9.2020 (Webnoviny.sk) -V nemeckej chemickej spoločnosti LANXESS myslia na otázku životného prostredia a globálneho otepľovania. Okrem využívania recyklovaných zložiek pri výrobe termoplastov sa v LANXESS venujú aj spracovaniu odpadu z garbiarní. Ten sa používa pri výrobe činidla X-Biomer®, ktorého sériová výroba bola práve spustená. Ekologicky spracovanú kožu je možné využiť aj v interiéroch automobilov či v obuvníckom priemysle.Spoločnosť LANXESS spojila svoje sily so švajčiarskou firmou Hüni AG, ktorá sa zameriava najmä na výrobu zariadení a modulov, zatiaľ čo LANXESS bude do výroby X-Biomer prispievať svojimi technologickými a aplikačnými znalosťami.Kľúčové je využitie inovatívnej technológie ReeL, ktorá bola vyvinutá obchodnou jednotkou LANXESS Leather v spolupráci s nemeckými spoločnosťami Invite a Heller-Leder. Používa sa na recykláciu hoblín z výroby kože priamo v garbiarni. Tieto hobliny sa následne využívajú na plnoautomatickú výrobu činidiel X-Biomer. Tento prístup úplne eliminuje všetky náklady spojené s prepravou materiálov do recyklačných spoločností alebo na likvidáciu.Už od roku 2017 prevádzkuje LANXESS spoločne s garbiarňou Heller-Leder v Dolnom Sasku pilotný závod na výrobu činidla X-Biomer insitu®. Spoluprácu umožňuje projekt ReeL, ktorý sponzoruje Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum. Proces prešiel testovaním v reálnych výrobných podmienkach a je vyvinutý pre aktuálne potreby trhu. Doposiaľ bolo vyvinutých šesť rôznych typov produktov X-Biomer a pripravujú sa ďalšie."Vďaka takto ošetrenej produkcii už nemusíme hobliny z výroby kože likvidovať ako odpad. Využívame ich ako surovinu pre chemické produkty LANXESS. Dočkajú sa tak opätovného spracovania," uvádza Dietrich Tegtmeyer, vedúci projektu ReeL v spoločnosti LANXESS.V rámci recyklácie odpadu, ktorý vzniká pri výrobe kože, je pre LANXESS X-Biomer kľúčový. "Využitie odpadov z kože nám pomáha dosiahnuť ešte väčšiu udržateľnosť. Hüni AG je jedným z najuznávanejších poskytovateľov ekologických a automatizačných technológií v kožiarskom priemysle. To všetko nám pomáha na ceste k uhlíkovej neutralite," vysvetľuje Thomas Brackemeyer, vedúci obchodnej sekcie Organic Leather Chemicals v spoločnosti LANXESS.Ďalšie informácie o produktoch a službách, ktoré ponúka obchodná jednotka LANXESS Leather sú k dispozícii na www.leather.lanxess.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis