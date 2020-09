General Motors a Honda vytvoria aliancu, plánujú zdieľať podvozky, motory aj prevodovky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Americký výrobca áut General Motors a japonská automobilka Honda smerujú k vytvoreniu aliancie v Severnej Amerike, aby zdieľali náklady na vývoj vozidiel a technológie v čase, keď sa odvetvie orientuje na produkciu elektrických a samoriadených áut. Automobilky podpísali nezáväzné memorandum o porozumení a uviedli, že plánujú zdieľať podvozky a tiež motory a prevodovky.General Motors a Honda nezverejnili podrobnejšie informácie o tom, aké vozidlá budú spoločne vyvíjať, ale vo vyhlásení uviedli, že plánovanie sa začne okamžite a bude sa týkať elektrických áut aj automobilov so spaľovacími motormi."Táto aliancia pomôže obom firmám zrýchliť investície do budúcich inovácií uvoľnením dodatočných zdrojov," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti GM Mark Reuss. Dodal, že firmy získajú "významné synergie" pri vývoji áut.Alianciu automobiliek General Motors a Honda bude riadiť spoločný výbor tvorený vysokopostavenými manažérmi oboch firiem. Jeff Windau, analytik spoločnosti Edward Jones, však uviedol, že nepredpokladá vyústenie aliancie do úplnej fúzie amerického a japonského výrobcu áut.