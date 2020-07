LANXESS vyrába plasty podľa princípov cirkulárnej ekonomiky

LANXESS šetrí suroviny a životné prostredie



Portfólio výrobkov, ktoré obsahujú vysoké percento recyklovaného materiálu, stále rastie



Použitie recyklovaných materiálov neznižuje kvalitu výrobkov

Nové zlúčeniny nájdu využitie v automobilových súčiastkach

Odpadové sklenené vlákna ako vzácna komodita

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

8.7.2020 (Webnoviny.sk) -Chemická spoločnosť LANXESS myslí na životné prostredie a čoraz častejšie využíva recyklované suroviny pri výrobe termoplastických zlúčenín a kompozitných materiálov."Našim cieľom je, aby stále viac našich výrobkov z plastov pochádzalo z udržateľných materiálov. Snažíme sa tým znížiť uhlíkovú stopu a chrániť životné prostredie," vysvetľuje Guenter Margraf, globálny produktový manažér obchodnej jednotky LANXESS - High Performance Materials (HPM).Najnovšími príkladmi produktov vyrobených v súlade s touto stratégiou sú Durethan ECOBKV30H2.0, ECOBKV35H2.0 a ECOBKV60XF. Recyklované vlákna vyrobené z odpadového skla tvoria 30, 35 a 60 percent hmotnosti týchto troch nových polyamidových zlúčenín..Spoločnosť Ecocycle, ktorá sa venuje recyklovaniu plastových a ďalších odpadov, skontrolovala množstvo recyklovaného materiálu v každej zmesi pomocou metódy hmotnostnej bilancie a využitia odpadového skla a udelila spoločnosti LANXESS certifikát v súlade s ISO 14021: 2016. Sklo pochádza z odpadu, ktorý vznikol pri výrobe sklenených vlákien. Jedná o takzvanú postindustriálnu recykláciu.Pri zrode prístupu hromadnej bilancie stála nezisková nadácia Ellen MacArthur Foundation. V súčasnosti tento trend využívajú spoločnosti z celého sveta, vrátane mnohých výrobcov plastov v oblasti chemickej recyklácie postindustriálneho a post-spotrebiteľského odpadu. Recyklované suroviny sa pri tomto postupe začleňujú do výroby spoločne s petrochemickými alebo minerálnymi surovinami.Základný princíp je podobný spôsobu, akým sa elektrina alebo plyn šetrne k životnému prostrediu privádzajú do elektrickej, resp. plynovej siete. Množstvo udržateľne vyrobenej energie v elektrickej sieti stúpa, avšak nie je fyzicky možné rozlišovať medzi zdrojmi energie na úrovni jednej domácnosti.Jedným z bodov v prospech metódy hmotnostnej bilancie je to, že vlastnosti konečného produktu – ako je polyamidová zmes vystužená recyklovanými odpadovými sklenenými vláknami – je totožná s vlastnosťami nerecyklovaného materiálu.Inými slovami, použitie tejto metódy neznamená zníženie kvality výsledného produktu. "Vstrekovací lis dokáže spracovať zmes pomocou existujúcich zariadení rovnako ako konvenčný produkt – a zároveň ťažiť z výhod udržateľnosti certifikovaného produktu," vysvetľuje Guenter Margraf.Nové zlúčeniny spoločnosti LANXESS nájdu uplatnenie predovšetkým v automobilovom priemysle. "Napríklad Durethan ECOBKV60XF ponúka výnimočnú pevnosť a tuhosť, vďaka čomu je vhodný na výrobu konštrukčných súčastí, ako sú držiaky pedálov a stĺpiky A, B a C, a taktiež ľahké batérie pre elektromobily," hovorí odborník LANXESS.Spoločnosť HPM chce viac využívať odpadové sklenené vlákna. Odpadové sklo má nižšiu teplotu topenia ako suroviny používané pri výrobe sklenených vlákien. Tento postup umožňuje šetriť energiu a znižovať emisie CO2. "Používanie odpadového skla šetrí sklenené suroviny," hovorí Margraf s tým, že odpadové sklo nie je potrebné likvidovať a dočká sa tak nového využitia.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis