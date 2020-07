O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto v týchto dňoch pristúpilo k vypnutiu prednahratých hlášok, ktoré slúžili na navigovanie zákazníka a prináša priame spojenie so zamestnancom zákazníckej linky už od začiatku hovoru. Zákazník tak po novom nebude musieť počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom."V O2 veríme, že ak nám zákazník volá, má skutočný problém, preto ho chceme okamžite a bez zdržiavania vyriešiť. Počítame, že ak potrebuje vedieť svoju spotrebu, alebo iný jednoduchý úkon, ľahko to vyrieši cez samoobslužnú mobilnú aplikáciu Moje O2 alebo cez web. Ale ak rieši komplexnejšiu situáciu, chceme sa mu stopercentne venovať a spolu nájsť riešenie. Preto sme od júla zrušili prednahraté hlášky a zákazník sa od prvého momentu bude rozprávať len so živým operátorom," vysvetľuje Milan Morávek, riaditeľ predaja a služieb zákazníkom O2.Prednahraté hlášky využíva mnoho zákazníckych liniek a za tie roky sme si zvykli, že tomu ani inak nie je. Takýto krok si O2 mohlo dovoliť po dôslednej príprave. Jednak za posledné roky venovalo mnoho úsilia tomu, aby pre zákazníkov pripravilo spôsoby, ako sa obslúžiť pohodlne a rýchlo bez návštevy predajne či telefonátom na zákaznícku linku. Pre zákazníkov má najnovšiu verziu samoobslužnej zóny Moje O2 v mobilnej i webovej verzii. "Okrem toho, že chceme stále posúvať štandard obsluhy vyššie, prioritou je ušetriť zákazníkovi čas a ponúknuť ľudský prístup. Ak sa chcel totiž zákazník s asistentom spojiť predtým, musel absolvovať približne 40 sekundový automat zadávania čísiel, a to sme mali jeden z najrýchlejších automatov v segmente. Toto po novom odpadá," dodáva Milan Morávek.Informačný servis