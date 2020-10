LANXESS zvyšuje výrobu dôležitej látky pre dezinfekcie

Produkciu zložky Oxone chce LANXESS kvôli globálne rastúcemu dopytu navýšiť o 50 %



Oxone je dôležitá zložka dezinfekcií, ktoré dokážu deaktivovať vírus afrického moru ošípaných a koronavírusu COVID-19





Rastúci dopyt po oxidačných činidlách

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

19.10.2020 (Webnoviny.sk) -Vzhľadom k neutíchajúcemu dopytu po dezinfekčných prípravkoch plánuje nemecká chemická spoločnosť LANXESS rozšírenie svojej výrobnej kapacity pre látku Oxone približne o 50 %. Za týmto účelom chce firma investovať do svojho výrobného závodu v americkom Memphise niekoľko miliónov eur. Dokončenie expanzie je plánované v druhej polovici roku 2022.LANXESS používa Oxone ako hlavnú aktívnu zložku v mnohých dezinfekčných prípravkoch Virkon a Rely + On. Africký mor ošípaných a pandémia koronavírusu významne zvýšili dopyt po týchto produktoch. Spoločnosť taktiež predáva Oxone ako silné oxidačné činidlo, ktoré má širokú škálu využitia."Dezinfekčné produkty sú dôležitým hnacím motorom v našom vysoko výnosnom segmente ochrany spotrebiteľa. Očakávame vysoký dopyt aj po zvládnutí pandémie koronavírusu," uviedol Matthias Zachert, predseda predstavenstva nemeckej spoločnosti LANXESS, ktorá sa zameriava na výrobky špeciálnej chémie.Michael Schäfer, vedúci obchodnej jednotky spoločnosti LANXESS pre výrobky na ochranu materiálov, dodal: "Vidíme tiež rastúci dopyt po zložke Oxone v odvetviach úpravy vody a taktiež v elektrotechnickom a papierenskom priemysle. Chceme tomuto dopytu vyhovieť rozšírením našich výrobných kapacít."LANXESS vyvíja a predáva pod značkou Virkon produkty, ktoré sa používajú na dezinfekciu v poľnohospodárskych podnikoch. Tieto produkty pomáhajú potláčať šírenie ochorení, akými sú africký mor ošípaných alebo vtáčia chrípka. Trvalo tak prispievajú k znižovaniu využívania antibiotík v priemyselnom chove zvierat.Okrem toho LANXESS ponúka aj dezinfekčné produkty pre ochranu ľudského zdravia. Produkt Rely + On Virkon sa používa na dezinfekciu v nemocniciach, laboratóriách, verejných inštitúciách a aj pri dezinfekcii lekárskeho vybavenia. Je preukázané, že úplne inaktivuje koronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) v priebehu 60 sekúnd.Oxone sa používa aj na čistenie vody v bazénoch, čím sa znižuje použitie chlóru. V elektrotechnickom priemysle sa využíva na prípravu povrchov v procese výroby dosiek plošných spojov. Producenti papieru používajú tento produkt k účinnému rozloženiu papierových výrobkov pri ich recyklácii.Oxone je navyše primárnou súčasťou prostriedkov, ktoré sa používajú na čistenie zubných protéz. Dopyt v týchto priemyselných odvetviach rastie aj preto, že regulačné požiadavky sa sprísňujú a zákazníci stále viac uprednostňujú oxidačné riešenia bez obsahu chlóru.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis