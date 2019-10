Lara Fabian oslávi svoje narodeniny koncertom v Bratislave

Lara Fabian Foto: Petr Klapper Lara Fabian Foto: Petr Klapper

Bratislava 21. október (OTS) - Speváčka belgicko-talianskeho pôvodu, v súčasnosti kanadská občianka, mala k slovenskému publiku vždy výnimočne úzky vzťah, ktorý potvrdila aj svojimi predchádzajúcimi koncertmi.Tentokrát k nám Lara Fabian zavíta v rámci svojho "50 World Tour", ktorá odštartovala 16. septembra v New York City, a ktorým, ako už aj samotný názov napovedá, oslavuje svoje 50. narodeniny. Na koncerte zaznejú jej najväčšie hity, ale aj piesne z jej aktuálneho albumu Papillon.Vstupenky na decembrové vystúpenie Lary Fabian v AXA aréne NTC Bratislava sú už v predaji v sieti Ticketportal.Lara Fabian sa narodila 9. januára 1970 v Belgicku, kde je dnes jednou z najpredávanejších umelkýň. Do celosvetového povedomia prerazila v roku 1994 albumom Carpe Diem, ktorého predaj do roka trojnásobne presiahol platinový štatút a speváčka zaň získala dve hudobné ocenenia Félix. V roku 1999 Fabian uviedla na trh svoj prvý anglicky naspievaný album "Lara Fabian", ktorý sa dostal na 1.miesto prestížneho rebríčku časopisu Billboard, kde následne bodoval aj jej prvý singel v angličtine - I Will Love Again. Na svojom konte má 14 štúdiových albumov, z ktorých predala vyše 18 miliónov nosičov. Nemenej úspešná je aj jej koncertná činnosť. Jej posledným svetovým turné bolo The Camouflage World Tour v 2017/2018."Zmyslom môjho života je spojenie s mojimi poslucháčmi, s publikom. Bez neho by som nič nedosiahla a nesplnila si svoje sny," neraz naznačila speváčka, ktorá je okrem svojho výnimočného hlasu povestná aj svojou otvorenosťou a komunikáciou s publikom, s ktorým sa na koncertoch pravidelne delí o svoje životné zážitky, inšpirujúce momenty či vnútorné pocity a myšlienky o priateľstve, láske a duchovnej ceste.Viac na www.ticketportal.sk