Počas tehotenstva treba dopĺňať vitamíny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Tehotenstvo predstavuje novú etapu v živote každej ženy a prináša mnoho zmien, s ktorými sa musí organizmus popasovať. Častá nevoľnosť spôsobuje výraznú stratu minerálov a vitamínov, čo môže mať za následok zvýšenú únavu a celkovú vyčerpanosť organizmu, pripomínajú gynekologička Andrea Maľová a nutričná poradkyňa Eva Blaho. Preto treba počas tehotenstva dopĺňať telu viaceré potrebné látky.Jednou z nich je kyselina listová. Podporuje delenie buniek a jej nedostatok môže viesť k vývojovým poruchám, spomalenému vývoju plodu alebo predčasnému pôrodu. Kyselina listová je dôležitá pre fungovanie nervového systému, tvorbu kostnej drene a tiež v procese delenia buniek. Vitamín patriaci do skupiny B sa vo veľkej miere uplatňuje v prevencii mnohých ochorení a zvyšuje odolnosť malých detí proti infekcii. Jej nedostatkom môže vzniknúť napríklad rázštep chrbtice. "hovorí Blaho. Preto ho niekedy treba dopĺňať v tabletách.Ďalšími potrebnými látkami sú omega – 3 mastné kyseliny, ktoré prispievajú k udržaniu správnej funkcie mozgu, zraku, srdca a využívajú sa aj pri liečbe hroziaceho predčasného pôrodu.spresnila Maľová.dodala gynekologička. Bohatým zdrojom sú ryby žijúce v studených vodách, tmavá listová zelenina a tiež olivový, kukuričný či sójový olej.Vitamín C je nevyhnutný pre normálny vývoj placenty, no je aj veľmi účinný antioxidant, podporuje hojenie povrchových rán, zabraňuje krvácaniu ďasien a pomáha predchádzať infekčným ochoreniam. Tiež prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Znižuje hladinu cholesterolu, podporuje vstrebávanie železa a pôsobí preventívne proti málokrvnosti.odporúča nutričná poradkyňa.Tehotná žena potrebuje aj železo, ktoré pomáha zásobovať plod krvou. Prispieva k správnej tvorbe červených krviniek, čím predchádza anémii. K jeho nedostatku často dochádza hlavne ku koncu tehotenstva. Vitamín B12 je zase potrebný pre tvorbu nových buniek a krviniek. Prispieva k vývoju zdravej nervovej sústavy a k zachovaniu zdravých slizníc.Odborníčky však varujú, že nie všetky vitamíny sú počas tehotenstva pre ženu a dieťa prospešné. Pozor si treba dať napríklad na vitamín A, ktorého konzumácia vo veľkom množstve môže byť nebezpečná, keďže môže spôsobiť poškodenie plodu v prvých troch mesiacoch života. Vitamín A sa nachádza napríklad v paštétach, pečeni a tiež vo viacerých výživových doplnkoch, ktoré nie sú špeciálne určené pre tehotné ženy.