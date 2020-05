Las Vegas si uctí tím Golden Knights, po Tatarovi a ďalších hráčoch pomenujú ulice mesta

Tomas Tatar Court

Vyhral Washington

10.5.2020 - Výnimočný spôsob zvolili v Las Vegas na uctenie si hráčov hokejového klubu Golden Knights, ktorý sa hneď vo svojej prvej sezóne v NHL prebojoval až do finále bojov o Stanleyho pohár. Po hokejistoch aj členoch realizačného tímu pomenujú ulice v meste.Na základe konštrukčných dokumentov o tom informoval Jesse Granger z The Athletic. Poukázal na to aj portál slovaknhl.sk.Napriek svojmu krátkemu pôsobeniu v tíme tam bude mať svoju ulicu s názvom Tomas Tatar Court aj slovenský útočník Tomáš Tatar.V tíme "Zlatých Rytierov" z nevadskej púšte odohral 20 zápasov so ziskom 6 bodov (4+2) a v play-off pridal gól a asistencie v ôsmich dueloch.Okrem tejto ulice v Las Vegas pribudnú aj Gerard Gallant Street, Marc-Andre Fleury Road, Nate Schmidt Road, William Karlsson Street, Jonathan Marchessault Road, Luca Sbisa Street, Cody Eakin Road či Shea Theodore Road.Tím Vegas Golden Knights sa vo svojej premiérovej sezóne v NHL 2017/2018 dočkal nielen víťazstva v Pacifickej divízii Západnej konferencie, ale aj postupu do finále bojov o Stanleyho pohár.Zverenci trénera Gerarda Gallanta v play-off postupne vyradili Los Angeles Kings, San Jose Sharks, aj Winnipeg Jets. Až vo finále ich zastavili hráči Washingtonu Capitals s ruským kapitánom Alexandrom Ovečkinom.