Šesť klubov Premier League umožní reštart sezóny, ak nikto nezostúpi do nižšej súťaže

10.5.2020 - Šesť zostupom ohrozených tímov anglickej futbalovej Premier League už nechce blokovať opätovný reštart súťažného ročníka 2019/2020. Má však závažnú podmienku: vedenie súťaže im musí zaručiť, že tento rok sa z najvyššej súťaže nebude zostupovať o stupeň nižšie.Britský portál The Independent v nedeľu napísal, že ide o kluby aktuálne na dvadsiatej až pätnástej priečke Premier League, teda priamo ohrozených zostupom na čele s dvadsiatym Norwichom City, kde hráva aj slovenský reprezentant Ondrej Duda.Ďalšími do poltucta "rebelov" sú Aston Villa (19.), AFC Bournemouth (18.), Watford (17.), West Ham United (16.) a Brighton & Hove Albion (15.)."Spoločným argumentom týchto klubov je strata financií súvisiaca s absenciou domáceho prostredia vo zvyšku sezóny. Základný návrh na naštartovanie sezóny totiž obsahuje pokračovanie na neutrálnej pôde a to by znamenalo nemalé straty z domácich zápasov," píše britský zdroj aj rakúsky portál ORF.Podľa viacerých informácií by sa pre nový koronavírus pozastavená futbalová sezóna na Britských ostrovoch mala rozbehnúť 12. júna a vyvrcholiť by mala 8. augusta finálovým súbojom FA Cupu.Už v pondelok 11. mája by sa mala uskutočniť telekonferencia všetkých 20 tímov Premier League, na ktorej by mali dohodnúť postup pri obnovení súťažného ročníka.FC Liverpool bol pred prerušením súťaže veľmi blízko k zisku prvého majstrovského titulu po 30 rokoch. Nebyť koronakrízy, už by ho futbalisti z mesta Beatles zrejme dávno oslavovali.Pred nútenou prestávkou mali na čele tabuľky náskok 25 bodov pred obhajcom titulu Manchestrom City. Posledný Norwich City zaostáva o 4 body za predposlednou Aston Villou.