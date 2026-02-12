Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Láska má mnoho podôb: Užite si “solo date” v oc tehelko


Tagy: OC Tehelko PR Valentín

Valentín je každoročne spájaný s romantickými gestami, večerami a predstavou, že láska, pohoda a naplnenie majú jediný správny scenár. Realita bežného života je však oveľa rozmanitejšia. Mnohí ...



Zdieľať
adobestock_1908447319 676x369 12.2.2026 (SITA.sk) - Valentín je každoročne spájaný s romantickými gestami, večerami a predstavou, že láska, pohoda a naplnenie majú jediný správny scenár. Realita bežného života je však oveľa rozmanitejšia. Mnohí ľudia tento deň neoslavujú. A to jednoducho preto, že ho nevnímajú ako svoj alebo, celkom prozaicky, nemajú s kým. Veď asi nie je náhodou, že Medzinárodný deň osamelých svieti v našich kalendároch hneď 15. februára. Naučte sa vnímať čas strávený sám so sebou ako jedinečný a obohacujúci. Doprajte si ho ako dôležitú súčasť duševnej pohody, a to bez ohľadu na vzťahový status.


V každodennom tempe, v ktorom sa neustále prispôsobujeme práci, povinnostiam a očakávaniam okolia, býva čas pre seba často odsúvaný na okraj. Pritom práve chvíle strávené osamote pomáhajú lepšie vnímať vlastné potreby, spomaliť a udržať si vnútornú rovnováhu. Byť sám neznamená byť izolovaný, ale dovoliť si priestor, v ktorom netreba nič dokazovať ani sa s nikým porovnávať.

Solo date ako forma starostlivosti o seba


Aj preto sa čoraz viac hovorí o takzvaných "solo dates”. Nie ako o trende, ale ako o prirodzenej forme starostlivosti o seba. O dňoch, keď si človek dovolí robiť veci podľa seba, bez kompromisov a bez pocitu, že mu niečo chýba. Takýto deň nemusí mať presný plán, stačí vlastné tempo a chuť dopriať si malé radosti.

Obľúbené obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna - oc tehelko ponúka možnosti, ako si takýto deň vyskladať úplne prirodzene. Začať možno napríklad aj tým, že si človek dovolí obdarovať sa niečím, čo mu urobí radosť. Či už ide o nový kúsok športovej výbavy v Najšporte, cyklistické doplnky v Trek Flagship Store alebo len pomalú prechádzku centrom, pohyb a drobné radosti môžu byť prirodzeným spôsobom, ako sa na chvíľu zastaviť a venovať pozornosť sebe. Byť sám znamená nemusieť sa nikam ponáhľať a len sa nechať unášať podľa aktuálnej nálady.

K dobrému rande so sebou neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo. Nie ako povinná zastávka medzi ďalšími bodmi programu, ale ako chvíľa, ktorú si človek naozaj vychutná. Bez dohôd, bez kompromisov a bez pocitu, že sa treba niekomu prispôsobovať. Je to presne ten moment, keď si vyberáte podľa chuti, nálady a tempa dňa, ktorý si chcete dopriať.

Či už ide o pokojné posedenie v Certo Ristorante, kde si môžete vychutnať zážitkové talianske menu, neformálnu atmosféru v Pizza Forza, osviežujúcu ázijskú kuchyňu vo Fresh BBQ, alebo uvoľnený záver dňa v The Blue Champs, dobré jedlo sa prirodzene stáva súčasťou času pre seba. Aj obyčajný obed či večera tak môžu byť malým rituálom, ktorý uzatvára deň strávený po svojom a bez očakávaní.

Čas strávený pre seba môže prirodzene zahŕňať aj starostlivosť o vzhľad. Návšteva Beauty Palace, Nail salonu alebo Barbershop Cut ’N’ Shave je jednoduchým spôsobom, ako si spraviť radosť a cítiť sa lepšie. Aj drobná zmena dokáže zlepšiť náladu a dodať pocit, že deň patril aspoň na chvíľu len vám.

A ak si chcú ľudia dopriať pokojný večer v pohodlí domova, pripraviť si dobrú večeru alebo len tak si vychutnať večer pri telke, všetko potrebné môžu nakúpiť v predajni Tempo SUPERMARKET v rámci najväčšej domácej siete COOP Jednota. Môžu si tu nakúpiť suroviny na prípravu obľúbeného jedla, vybrať si niečo sladké ako malú odmenu alebo si vybrať víno k večernému posedeniu pri filme. Príjemné zakončenie dňa tak nemusí znamenať veľké plány, ale obyčajnú starostlivosť o seba.

Kým 14. február patrí zamilovaným, 15. február môže byť nenápadnou pripomienkou, že vzťah k sebe samému je rovnako dôležitý ako vzťahy k ostatným. Nie ako špeciálny sviatok, ale ako obyčajný deň, ktorý si človek dovolí prežiť po svojom.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Láska má mnoho podôb: Užite si “solo date” v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OC Tehelko PR Valentín
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ústavný súd SR posiela zákon o STVR do Bruselu, ten má rozhodnúť o nezávislosti verejnoprávnych médií
<< predchádzajúci článok
Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd pravdepodobne budúci utorok

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 