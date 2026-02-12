|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Perla
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Láska má mnoho podôb: Užite si “solo date” v oc tehelko
Tagy: OC Tehelko PR Valentín
Valentín je každoročne spájaný s romantickými gestami, večerami a predstavou, že láska, pohoda a naplnenie majú jediný správny scenár. Realita bežného života je však oveľa rozmanitejšia. Mnohí ...
Zdieľať
12.2.2026 (SITA.sk) - Valentín je každoročne spájaný s romantickými gestami, večerami a predstavou, že láska, pohoda a naplnenie majú jediný správny scenár. Realita bežného života je však oveľa rozmanitejšia. Mnohí ľudia tento deň neoslavujú. A to jednoducho preto, že ho nevnímajú ako svoj alebo, celkom prozaicky, nemajú s kým. Veď asi nie je náhodou, že Medzinárodný deň osamelých svieti v našich kalendároch hneď 15. februára. Naučte sa vnímať čas strávený sám so sebou ako jedinečný a obohacujúci. Doprajte si ho ako dôležitú súčasť duševnej pohody, a to bez ohľadu na vzťahový status.
V každodennom tempe, v ktorom sa neustále prispôsobujeme práci, povinnostiam a očakávaniam okolia, býva čas pre seba často odsúvaný na okraj. Pritom práve chvíle strávené osamote pomáhajú lepšie vnímať vlastné potreby, spomaliť a udržať si vnútornú rovnováhu. Byť sám neznamená byť izolovaný, ale dovoliť si priestor, v ktorom netreba nič dokazovať ani sa s nikým porovnávať.
Aj preto sa čoraz viac hovorí o takzvaných "solo dates”. Nie ako o trende, ale ako o prirodzenej forme starostlivosti o seba. O dňoch, keď si človek dovolí robiť veci podľa seba, bez kompromisov a bez pocitu, že mu niečo chýba. Takýto deň nemusí mať presný plán, stačí vlastné tempo a chuť dopriať si malé radosti.
Obľúbené obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna - oc tehelko ponúka možnosti, ako si takýto deň vyskladať úplne prirodzene. Začať možno napríklad aj tým, že si človek dovolí obdarovať sa niečím, čo mu urobí radosť. Či už ide o nový kúsok športovej výbavy v Najšporte, cyklistické doplnky v Trek Flagship Store alebo len pomalú prechádzku centrom, pohyb a drobné radosti môžu byť prirodzeným spôsobom, ako sa na chvíľu zastaviť a venovať pozornosť sebe. Byť sám znamená nemusieť sa nikam ponáhľať a len sa nechať unášať podľa aktuálnej nálady.
K dobrému rande so sebou neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo. Nie ako povinná zastávka medzi ďalšími bodmi programu, ale ako chvíľa, ktorú si človek naozaj vychutná. Bez dohôd, bez kompromisov a bez pocitu, že sa treba niekomu prispôsobovať. Je to presne ten moment, keď si vyberáte podľa chuti, nálady a tempa dňa, ktorý si chcete dopriať.
Či už ide o pokojné posedenie v Certo Ristorante, kde si môžete vychutnať zážitkové talianske menu, neformálnu atmosféru v Pizza Forza, osviežujúcu ázijskú kuchyňu vo Fresh BBQ, alebo uvoľnený záver dňa v The Blue Champs, dobré jedlo sa prirodzene stáva súčasťou času pre seba. Aj obyčajný obed či večera tak môžu byť malým rituálom, ktorý uzatvára deň strávený po svojom a bez očakávaní.
Čas strávený pre seba môže prirodzene zahŕňať aj starostlivosť o vzhľad. Návšteva Beauty Palace, Nail salonu alebo Barbershop Cut ’N’ Shave je jednoduchým spôsobom, ako si spraviť radosť a cítiť sa lepšie. Aj drobná zmena dokáže zlepšiť náladu a dodať pocit, že deň patril aspoň na chvíľu len vám.
A ak si chcú ľudia dopriať pokojný večer v pohodlí domova, pripraviť si dobrú večeru alebo len tak si vychutnať večer pri telke, všetko potrebné môžu nakúpiť v predajni Tempo SUPERMARKET v rámci najväčšej domácej siete COOP Jednota. Môžu si tu nakúpiť suroviny na prípravu obľúbeného jedla, vybrať si niečo sladké ako malú odmenu alebo si vybrať víno k večernému posedeniu pri filme. Príjemné zakončenie dňa tak nemusí znamenať veľké plány, ale obyčajnú starostlivosť o seba.
Kým 14. február patrí zamilovaným, 15. február môže byť nenápadnou pripomienkou, že vzťah k sebe samému je rovnako dôležitý ako vzťahy k ostatným. Nie ako špeciálny sviatok, ale ako obyčajný deň, ktorý si človek dovolí prežiť po svojom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Láska má mnoho podôb: Užite si “solo date” v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.
V každodennom tempe, v ktorom sa neustále prispôsobujeme práci, povinnostiam a očakávaniam okolia, býva čas pre seba často odsúvaný na okraj. Pritom práve chvíle strávené osamote pomáhajú lepšie vnímať vlastné potreby, spomaliť a udržať si vnútornú rovnováhu. Byť sám neznamená byť izolovaný, ale dovoliť si priestor, v ktorom netreba nič dokazovať ani sa s nikým porovnávať.
Solo date ako forma starostlivosti o seba
Aj preto sa čoraz viac hovorí o takzvaných "solo dates”. Nie ako o trende, ale ako o prirodzenej forme starostlivosti o seba. O dňoch, keď si človek dovolí robiť veci podľa seba, bez kompromisov a bez pocitu, že mu niečo chýba. Takýto deň nemusí mať presný plán, stačí vlastné tempo a chuť dopriať si malé radosti.
Obľúbené obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna - oc tehelko ponúka možnosti, ako si takýto deň vyskladať úplne prirodzene. Začať možno napríklad aj tým, že si človek dovolí obdarovať sa niečím, čo mu urobí radosť. Či už ide o nový kúsok športovej výbavy v Najšporte, cyklistické doplnky v Trek Flagship Store alebo len pomalú prechádzku centrom, pohyb a drobné radosti môžu byť prirodzeným spôsobom, ako sa na chvíľu zastaviť a venovať pozornosť sebe. Byť sám znamená nemusieť sa nikam ponáhľať a len sa nechať unášať podľa aktuálnej nálady.
K dobrému rande so sebou neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo. Nie ako povinná zastávka medzi ďalšími bodmi programu, ale ako chvíľa, ktorú si človek naozaj vychutná. Bez dohôd, bez kompromisov a bez pocitu, že sa treba niekomu prispôsobovať. Je to presne ten moment, keď si vyberáte podľa chuti, nálady a tempa dňa, ktorý si chcete dopriať.
Či už ide o pokojné posedenie v Certo Ristorante, kde si môžete vychutnať zážitkové talianske menu, neformálnu atmosféru v Pizza Forza, osviežujúcu ázijskú kuchyňu vo Fresh BBQ, alebo uvoľnený záver dňa v The Blue Champs, dobré jedlo sa prirodzene stáva súčasťou času pre seba. Aj obyčajný obed či večera tak môžu byť malým rituálom, ktorý uzatvára deň strávený po svojom a bez očakávaní.
Čas strávený pre seba môže prirodzene zahŕňať aj starostlivosť o vzhľad. Návšteva Beauty Palace, Nail salonu alebo Barbershop Cut ’N’ Shave je jednoduchým spôsobom, ako si spraviť radosť a cítiť sa lepšie. Aj drobná zmena dokáže zlepšiť náladu a dodať pocit, že deň patril aspoň na chvíľu len vám.
A ak si chcú ľudia dopriať pokojný večer v pohodlí domova, pripraviť si dobrú večeru alebo len tak si vychutnať večer pri telke, všetko potrebné môžu nakúpiť v predajni Tempo SUPERMARKET v rámci najväčšej domácej siete COOP Jednota. Môžu si tu nakúpiť suroviny na prípravu obľúbeného jedla, vybrať si niečo sladké ako malú odmenu alebo si vybrať víno k večernému posedeniu pri filme. Príjemné zakončenie dňa tak nemusí znamenať veľké plány, ale obyčajnú starostlivosť o seba.
Kým 14. február patrí zamilovaným, 15. február môže byť nenápadnou pripomienkou, že vzťah k sebe samému je rovnako dôležitý ako vzťahy k ostatným. Nie ako špeciálny sviatok, ale ako obyčajný deň, ktorý si človek dovolí prežiť po svojom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Láska má mnoho podôb: Užite si “solo date” v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OC Tehelko PR Valentín
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ústavný súd SR posiela zákon o STVR do Bruselu, ten má rozhodnúť o nezávislosti verejnoprávnych médií
Ústavný súd SR posiela zákon o STVR do Bruselu, ten má rozhodnúť o nezávislosti verejnoprávnych médií
<< predchádzajúci článok
Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd pravdepodobne budúci utorok
Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd pravdepodobne budúci utorok