12. februára 2026

Ústavný súd SR posiela zákon o STVR do Bruselu, ten má rozhodnúť o nezávislosti verejnoprávnych médií


Ústavný súd (ÚS) SR sa vo veci zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) obracia na



rozhlas 676x441 12.2.2026 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR sa vo veci zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) obracia na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) s viacerými prejudiciálnymi otázkami. Vyplýva to z jeho rozhodnutia. Verejnoprávna STVR vznikla k 1. júlu 2024 a nahradila dovtedajší Rozhlas a televíziu Slovenska.

Prejudiciálne otázky


Na ÚS SR sa s podnetom obrátila skupina 46 opozičných poslancov. „Konanie na účely predloženia prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru Európskej únie prerušuje," píše sa v rozhodnutí ústavného súdu.

V rámci otázok určených Súdnemu dvoru EÚ sa slovenský ústavný súd pýta napríklad na to, či sa má „požiadavka ,účinných a nediskriminačných postupov a transparentných, objektívnych, nediskriminačných a primeraných kritérií stanovených vopred' podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. apríla 2024, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu a mení smernica (Európsky akt o slobode médií), tzv. Európskeho aktu o slobode médií (ďalej aj ,EMFA'), vykladať tak, že vnútroštátny zákon musí priamo špecifikovať konkrétne kritériá, podľa ktorých sa vyberie úspešný kandidát, alebo postačí, ak zákon špecifikuje len základné požiadavky spôsobilosti možných kandidátov?“.

Rovnako sa spytuje v akom rozsahu musia byť odôvodnené rozhodnutia o menovaní a odvolávaní člena rady alebo najvyššieho riadiaceho pracovníka, keďže je potrebný súdny prieskum rozhodnutí.

Redakčná nezávislosť


Rovnako sa pýta, v akom rozsahu musí výberové konanie podliehať súdnej kontrole, a tiež na výklad požiadavky funkčnej nezávislosti verejnoprávnych médií a požiadavky nezávislosti riadiaceho pracovníka či členov správnej rady, a to v kontexte menovania a odvolávania orgánov verejnoprávneho vysielateľa a v kontexte článkov EMFA. ÚS SR tiež špecifikoval konkrétne otázky, ktoré sa týkajú toho, či určité ustanovenia zákona o STVR vyhovujú požiadavkám takejto nezávislosti.

Ústavný súd sa Súdneho dvora pýta aj na požiadavky pre etickú komisiu, ktorá je poradným orgánom rady. Taktiež položil otázku, „aké konkrétne záruky pre zabezpečenie ,redakčnej nezávislosti' tvorivých zamestnancov verejnoprávneho média voči jeho správnym orgánom alebo tretím osobám podľa EMFA by mal obsahovať vnútroštátny zákon?“ a či je možné dozor nezávislého regulátora nad verejnoprávnym médiom považovať pre zabezpečenie dodržiavania takýchto záruk za dostatočný, alebo či je potrebné, aby pre prípadné porušenie týchto ustanovení bolo možné sankcionovať každého porušovateľa vrátane najvyššieho riadiaceho pracovníka a členov rady verejnoprávneho média alebo akéhokoľvek iného porušovateľa?

„Môže byť vo vzťahu k predpokladanému výsledku stanovenému čl. 5 EMFA rozhodnutie zákonodarcu, ktorý zákonom vyhláseným a účinným ešte pred účinnosťou (uplatnením) EMFA nahradil pôvodné verejnoprávne médium novým verejnoprávnym médiom, považované za porušenie povinnosti lojálnej spolupráce podľa Zmluvy o Európskej únii? Ak áno, za akých podmienok?" pýta sa ÚS SR na záver.


Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd SR posiela zákon o STVR do Bruselu, ten má rozhodnúť o nezávislosti verejnoprávnych médií © SITA Všetky práva vyhradené.

