Láska zasahuje srdcia na správnom mieste

9.2.2023 (SITA.sk) -Každý potrebuje občas pomoc, dokonca aj tí, ktorých profesiou je pomáhať. Lidl sa preto rozhodol pomôcť Slovenskému Červenému krížu a prostredníctvom svojej Nadácie organizuje vo svojich predajniach verejnú zbierku. Cieľom zbierky "Srdcia na správnom mieste" je získať prostriedky na kúpu špeciálnych áut do krízových situácií."Ostatné roky nám ukazujú, aké dôležité je byť pripravený na krízové situácie a vedieť adekvátne reagovať. Cielená podpora spoločnosti Lidl môže našu krízovú pripravenosť posilniť. Vďaka vybaveniu špeciálne zameranému na krízové podmienky budeme môcť spolu s našimi dobrovoľníkmi i zamestnancami efektívnejšie prispieť k zmierňovaniu následkov mimoriadnych udalostí," povedala generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Zuzana Rosiarová Kesegová.Lidl už prispel sumou 100 000 € a od pondelka 6. februára sa môžu zapojiť aj zákazníci. Je to celkom jednoduché – stačí ak si pri pokladnici zakúpia špeciálnu nálepku v hodnote 50 centov. Na podporu Slovenského Červeného kríža poputuje 100% výnosu z predaja nálepiek. Zbierka prebieha vo všetkých 160 predajniach diskontu do 19. februára."Sme hrdým a dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Jeho zamestnanci a dobrovoľníci pomáhajú riešiť situácie, ktoré nikto z nás nechce zažiť, no ktoré zároveň patria k životu. Nezáleží či ide o prírodné katastrofy, havárie, pandémiu alebo utečeneckú krízu, Červený kríž je vždy na mieste pripravený pomôcť. Cieľom tejto zbierky je umožniť tým, ktorí pomáhajú, aby ich pomoc bola ešte rýchlejšia a efektívnejšia," vysvetlila Martina Sujová, CSR špecialistka v Lidli.Prostriedky získané zo zbierky budú využité na kúpu špeciálne upravených vozidiel, ktoré Slovenský Červený kríž využije pri riešení krízových situácií. Pri ich konfigurovaní sa Lidl pýtal priamo Červeného kríža čo by skutočne potreboval na to, aby mohol pomáhať ešte efektívnejšie. Vybavenie týchto áut pre pracovníkov Slovenského červeného kríža bude obsahovať napríklad elektrocentrálu, veľký nafukovací vyhrievaný stan, zdroje úžitkovej vody, naftové kúrenie, externé osvetlenie, elektrické bubny, ručné rádiostanice, stoly s lavicami či poľné skladacie lôžka v samostatných hliníkových boxoch, plynový varič ale aj nástroje ako lopaty či vyslobodzovacie zariadenie. Zástavbu a vybavenie týchto áut má na starosti slovenská firma.Ukážte aj vy, že máte Srdce na správnom mieste.