Mimoriadny summit EÚ bude riešiť tri hlavné otázky, do Bruselu cestuje aj Zelenskyj

9.2.2023 (SITA.sk) - V Bruseli sa 9. a 10. februára koná mimoriadne zasadnutie Európskej rady . Ako uvádza v pozývacom liste predseda Európskej rady Charles Michel , na programe sú tri hlavné otázky: útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine , európske hospodárstvo a konkurencieschopnosť a migračnú politiku.„V nadväznosti na summit EÚ - Ukrajina, ktorý sa konal 3. februára v Kyjeve, a v súvislosti s brutálnou vojnou Ruska, ktorá trvá už takmer celý rok, sa budeme naďalej zaoberať všetkými aspektmi našej neochvejnej podpory Ukrajine. Chcel by som tiež, aby sme prerokovali najmä iniciatívu Ukrajiny za spravodlivý mier, založený na plnom rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, možné využitie zmrazených a imobilizovaných aktív Ruska a jeho zodpovednosť," uvádza Michel.Lídri Európskej únie (EÚ) sa budú zaoberať najnovším vývojom v súvislosti s ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine a pokračujúcou podporou Ukrajiny zo strany EÚ. Únia a jej členské štáty Ukrajine doteraz poskytli pomoc v hodnote 50 miliárd eur, informuje Európska rada na svojej webstránke.Zasadnutie sa uskutoční v nadväznosti na 24. samit EÚ - Ukrajina z 3. februára, ktorý bol prvým od vypuknutia vojny a tiež odkedy EÚ v júni 2022 udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Samit sa zameral na prístupový proces a proces európskej integrácie Ukrajiny, reakciu EÚ na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a tiež globálnu potravinovú bezpečnosť.Na summit do Bruselu pricestuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý sa v stredu po prekvapivej návšteve Spojeného kráľovstva stretol v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom Francúzsko a Nemecko majú podľa Zelenského potenciál priniesť významný posun vo vojne na Ukrajine, ak poskytnú Kyjevu bojové tanky, moderné stíhačky a strely dlhého doletu. Na tlačovej konferencii povedal, že diskutovali o dodávke lietadiel a varoval, že na poskytnutie zbraní je „veľmi málo času". So žiadosťou o ďalšiu pomoc sa Zelenskyj obráti aj na ďalších lídrov Únie.Vzhľadom na novú geopolitickú realitu budú lídri rokovať aj o tom, ako zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť, prosperitu a postavenie EÚ na globálnej scéne. V tejto súvislosti budú rokovať aj o tom, ako využiť plný potenciál jednotného trhu EÚ, ktorý je od svojho vzniku pred 30 rokmi základom prosperity Európy.S cieľom reagovať na výzvy, ktorým čelia priemyselné odvetvia EÚ, budú vedúci predstavitelia diskutovať aj o súbore opatrení, ktoré by mohli pomôcť v krátkodobom horizonte.Európska rada sa bude zaoberať aj migráciou a posúdi vykonávanie svojich predchádzajúcich záverov o komplexnom prístupe k migrácii v súlade so zásadami a hodnotami EÚ, pričom dôraz sa bude klásť na účinnú kontrolu vonkajších hraníc, zvýšenú vonkajšiu činnosť a vnútorné aspekty.