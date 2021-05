Laššáková chce, aby ministerka Milanová vysvetlila výboru presun múzea SNP pod obranu

Výbor žiada vysvetlenie

Petíciu podpísalo 5-tisíc ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) (Hlas-SD) podala žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru NR SR pre kultúru. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Laššáková chce, aby ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vysvetlila výboru koncept presunu Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici do správy rezortu obrany.Šéfka rezortu kultúry podľa Laššákovej porušuje kompetenčný zákon a ignoruje názory odbornej a laickej verejnosti.„Verím, že diskusia na mimoriadnom parlamentnom výbore pomôže ministerke Milanovej vrátiť sa z tejto vratkej cesty a hľadať iné spôsoby, ako financovať Múzeum SNP,“ povedala Laššáková.Zasadnutie výboru by sa podľa nej malo uskutočniť na budúci týždeň. Petíciu proti rozhodnutiu presunúť Múzeum SNP pod správu rezortu obrany podpísalo päťtisíc ľudí.Medzi pozvanými na zasadnutie výboru by nemali chýbať predstavitelia petície a odborníci vrátane generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva.