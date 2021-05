Remišová chce za protikandidáta človeka, ktorý bude prijateľný pre obe krídla v Za ľudí

Rozhodnutie zatiaľ nepadlo

Napätie treba zmierňovať a nie zvyšovať

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišov á navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát prijateľný pre obe krídla strany, ktorý by bol zárukou pokračovania jednoty a stredovej orientácie na liberálneho aj konzervatívnejšieho voliča.Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že tento návrh skupina okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej odmietla. Predsedníctvo strany Za ľudí v stredu 26. mája pokračovalo v rokovaní o požiadavke časti poslancov strany na zvolanie mimoriadneho snemu. Remišová doplnila, že rozhodnutie zatiaľ nepadlo.Podľa nej sú v strane na otázku mimoriadneho snemu rozdielne názory. Podotkla, že „snem jednoznačne podporili iba tri krajské organizácie", pričom na krajskom predsedníctve v Bratislave boli podľa nej porušené stanovy.„Ako predsedníčka strany robím všetko preto, aby mimoriadny snem neskončil ešte väčšími spormi. Časť poslancov strany požaduje zmenu súčasného vedenia, kým časť členov zase odmieta, aby stranu viedla Mária Kolíková. Preto som v záujme jednoty strany navrhla, aby na mimoriadnom sneme strany kandidoval spoločný kandidát prijateľný pre obe krídla strany, ktorý by bol zárukou pokračovania jednoty a stredovej orientácie na liberálneho aj konzervatívnejšieho voliča," zdôraznila.„Mimoriadny snem strany môže zvolať iba predsedníctvo strany spoločným rozhodnutím. Som presvedčená, že ak má mimoriadny snem strane pomôcť, musíme ako vedenie strany pred jeho zvolaním dosiahnuť dohodu o cieľoch snemu tak, aby snem napätie v strane zmierňoval, nie zvyšoval," uzavrela Remišová.