Laššáková: O odvolaní Chudovského rozhodla aj jeho manažérska pasivita

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) mieni, že odvolanie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mariána Chudovského bol nevyhnutný krok.uviedla v mediálnom vyhlásení po stredajšom rozhodnutí o odvolaní šéfa národného divadla. Zároveň oznámila, že dočasným vedením SND poverila riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND Vladimíra Antalu.Za ministerkiným rozhodnutím je hospodárenie SND, ktoré sa opakovane ocitlo v červených číslach. Po roku 2015, ktorý SND ukončilo so stratou 657.00 eur a výsledkom za rok 2017, ktorý bol mínus 692.000 eur, sa niekoľkotisícová strata na strane inštitúcie očakávala aj pri zúčtovaní roka 2018, upozornila Laššáková s tým, že za prvých šesť mesiacov tohto roka priznalo SND stratu vo výške viac ako milión eur.dodala ministerka.Laššáková deklarovala, že jej záujmom je, aby SND v septembri riadne začalo nadchádzajúcu 99. sezónu.dodala ministerka.Chudovský pre TASR v reakcii na odvolanie z postu povedal, že síce takýto krok čakal, no nie na stredajšom stretnutí.povedal pre TASR Chudovský.dodal k dnešnému dňu končiaci generálny riaditeľ SND, ktorý tento post zastával od júla 2012.Chudovský je presvedčený, že vo svojom pôsobení na čele SND nepochybil. Poukázal na to, že koncepčný a kvalitný program zvýšil návštevnosť i tržby z predaja vstupeniek. Za problém však považuje súčasné financovanie SND.upozornil. Ak má národné divadlo patriť medzi špičkové európske scény, musí mať podľa Chudovského k dispozícii väčšie zdroje.