Z Nikaraguy po násilnostiach utekajú tisíce ľudí do Kostariky

Ženeva 1. augusta (TASR) - Stupňujúce sa násilie, ktoré sprevádza protivládne protesty v Nikarague, vyvolalo masový útek obyvateľov tejto stredoamerickej krajiny do zahraničia.V susednej Kostarike podáva každý deň žiadosť o azyl viac než 200 Nikaragujčanov, uviedla v stredu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z predošlého dňa. Od polovice apríla tam požiadalo o azyl už približne 8000 ľudí z Nikaraguy, zatiaľ čo ďalším 15.000 úrady vzhľadom na preťaženosť ešte len určili termíny, dodal hovorca UNHCR so sídlom v Ženeve.Predpokladá sa, že v Kostarike sa zdržiavajú tisíce ďalších Nikaragujčanov, ktorí svoju prítomnosť zatiaľ neohlásili. Mnohých pritom podporujú príbuzní, ktorí tam žijú dlhodobo. Celkový počet ľudí, ktorí ušli z Nikaraguy, nedokázal UNHCR odhadnúť.Úrad vyzval iné krajiny, aby podporili Kostariku pri zvládaní náporu utečencov z Nikaraguy. Tí smerujú taktiež do Panamy, Mexika, Spojených štátov, Hondurasu, Salvádoru či Guatemaly.Nikaraguou otriasajú nepokoje od 18. apríla, keď sa uskutočnili prvé protivládne protesty vyvolané kontroverznými sociálnymi reformami. Demonštranti medzičasom svoje požiadavky vystupňovali a žiadajú odstúpenie autoritatívneho prezidenta Daniela Ortegu, vypísanie predčasných volieb, ukončenie násilia a slobodu tlače. Ortega od zámerov znížiť dôchodky v snahe vyplniť trhliny v sociálnom poistení ustúpil, výzvy na rezignáciu a vypísanie predčasných volieb však odmieta.Podľa vládnych úradov si násilnosti v Nikarague vyžiadali 195 obetí na životoch, ľudskoprávne organizácie však hovoria až o zhruba 450 mŕtvych.