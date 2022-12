Laššáková odmieta špekulácie o možnej pripravovanej vláde Hlasu-SD so SaS a progresívcami

13.12.2022 - Bývalá ministerka kultúry a poslankyňa za stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Ľubica Laššáková odmieta špekulácie o možnej budúcej vláde Hlasu-SD so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím Progresívne Slovensko (PS) . Žiadne tajné rokovanie o možnej spolupráci sa podľa nej nekonajú a ide o čisté špekulácie.Ako povedala v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl, tieto konšpirácie predkladá hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s cieľom, aby zneistili poslancov okolo Tomáša Tarabu alebo Republiky . „Netreba tomu veriť, netreba dnes zostavovať vládu, pretože všetko by bolo len v rovine špekulácií," uviedla.. Ak by vláda nepadla, treba podľa nej zmeniť ústavný zákon a umožniť skrátenie volebného obdobia. Dodala, že vysoké preferencie berie strana Hlas-SD s pokorou, pretože nakoniec rozhodnú ľudia vo voľbách.Súčasná vláda by podľa nej mala čím skôr skončiť. „Ak vám 60 percent ľudí povie, že treba predčasné voľby a ak vám 90 percent obyvateľov vysloví nespokojnosť s vládou, tak treba niečo robiť. Kto je tam prilepený na tých stoličkách?" povedala Laššáková.